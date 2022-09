Manca una sola settimana all'inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip. Lunedì prossimo, 19 settembre, Alfonso Signorini condurrà la prima diretta di quella che si preannuncia essere la stagione più lunga della storia del reality di Canale 5. Nel corso della puntata d'esordio, saranno presentati almeno 12 nuovi concorrenti: il resto del cast, ancor top secret, sarà ufficializzato la sera di giovedì 22.

Aggiornamenti sulla programmazione del Grande Fratello Vip

Soltanto sete giorni separano il pubblico di Canale 5 dall'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip: lunedì 19 settembre, infatti, andrà in onda la prima attesissima puntata, quella nel corso della quale sarà svelato parte del cast.

Contrariamente a quello che è accaduto in passato, quest'anno non sono ancora stati ufficializzati la maggioranza dei concorrenti, questo per accrescere la curiosità dei telespettatori e "costringerli" a guardare le prime dirette per scoprire chi entrerà nella casa.

Tra una settimana esatta, dunque, Alfonso Signorini darà il via alla settima stagione del reality che lui condurrà per il terzo anno consecutivo quello che, secondo giornalisti e addetti ai lavori, potrebbe essere quello giusti per battere ogni record di durata (si parla di circa otto mesi di reclusione per i nuovi vipponi, ma soltanto in caso di ottimi ascolti).

I protagonisti ufficiali del Grande Fratello Vip

Ad oggi, lunedì 12 settembre, sono stati ufficializzati solo tre concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Gli addetti ai lavori, infatti, hanno confermato che a breve andranno a vivere tra le mura di Cinecittà: lo stilista Giovanni Ciacci, la cantante Wilma Goich e la soubrette Pamela Prati.

I giornalisti, però, sono stati informati che il cast del reality di quest'anno è composto da 24 personaggi famosi in tutto, quindi ci sono ancora 21 celebrità da svelare nel corso delle prime due puntate.

Recenti rumor, ad esempio, sostengono che gli autori sarebbero stati costretti ad ovviare ad un piccolo problema sorto a pochi giorni dall'esordio in tv: sostituire una vippona già certa con un'altra che inizialmente non era nei piani.

Intervistata sul web, Patrizia Groppelli ha spiegato che sarebbe dovuta essere una protagonista del GF Vip 7 ma che, a causa della precaria salute del padre, non se l'è più sentita di partecipare alla trasmissione di Canale 5.

Chi sta per entrare al Grande Fratello Vip

L'opinionista e compagna del direttore Sallusti, dunque, non sarà una concorrente del Grande Fratello Vip: al suo posto sarebbe stata scelta un'ex protagonista molto amata di Non è la Rai.

A sostituire Patrizia Groppelli, dunque, dovrebbe essere Cristina Quaranta, una showgirl degli anni '90 che ultimamente è sparita dalla televisione e per questo è in cerca di un rilancio professionale.

Tra gli altri personaggi famosi che figura nell'elenco ufficioso dei nuovi vipponi, c'è anche Antonella Fiordelisi: la ragazza sarebbe stata scelta dagli autori anche per movimentare le dinamiche amorose del gioco, in quanto bellissima sportiva single alla ricerca della persona giusta.

Nel cast che sarà ufficializzato solamente nel corso delle puntate di lunedì 19 e giovedì 22 settembre, potrebbero esserci anche alcuni ex di Uomini e Donne: si dice che vari tronisti del recente passato abbiano sostenuto il provino per il reality Mediaset, ma ancora non si sa se Alfonso Signorini ha deciso di dare un'opportunità ad almeno uno di loro.

Ad affiancare il conduttore in tutte le dirette, saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti, opinioniste ufficiali di quest'anno.