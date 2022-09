L'esperto di Gossip Alessandro Rosica ne è certo: i concorrenti che entreranno nella casa del Grande Fratello Vip il 19 settembre, avrebbero iniziato la quarantena precauzionale proprio in vista dell'imminente debutto tra le mura di Cinecittà. Si sa già, però, che non tutti e 24 i nuovi vipponi saranno presentati nel corso della prima puntata: il cast, infatti, dovrebbe essere quasi equamente diviso nelle dirette del 19 e del 22 settembre, entrambe prima delle elezioni politiche del 25 settembre che permetteranno a chi vorrà di uscire per andare a votare.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

L'avventura di alcuni futuri inquilini della casa, è già cominciata: questo è quello che si apprende dai profili social di Alessandro Rosica.

L'esperto di cronaca rosa, infatti, la sera del 13 settembre ha informato fan e curiosi del fatto che parte del cast della settima edizione del Grande Fratello Vip sarebbe già in isolamento in vista dell'esordio nel reality.

Sapendo che non tutti i protagonisti entreranno in gioco al debutto (ma saranno scaglionati tra la prima e la seconda puntata in diretta), il romano ha spiegato che qualche nuovo vippone è ancora "a spasso" perché il suo ingresso tra le mura di Cinecittà non avverrà prima di giovedì 22.

Il programma di Canale 5, infatti, comincerà lunedì prossimo e soltanto allora sarà svelata l'identità dei personaggi famosi che hanno accettato di partecipare: dei 24 concorrenti annunciati, soltanto tre sono stati ufficializzati dagli addetti ai lavori.

L'indiscrezione sul futuro del Grande Fratello Vip

In un tweet che ha pubblicato alcune ore fa su tutti i suoi profili social, Alessandro Rosica ha scritto: "Per chi entrerà questo lunedì, sono appena cominciate le quarantene".

Stando a questa indiscrezione, dunque, i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 che varcheranno la soglia della porta rossa il 19 settembre prossimo, avrebbero iniziato l'isolamento in una camera d'hotel martedì 13.

Nel rispetto delle norme anti-Covid che tutte le trasmissioni sono obbligate a rispettare, chiunque entri nella casa più spiata d'Italia deve affrontare almeno 5 giorni di quarantena in un albergo per dimostrare di non avere il Coronavirus, e quindi di non poter contagiare nessuno dei membri del cast o dello staff.

Dando un'occhiata agli account Instagram di alcuni candidati al ruolo di vipponi della nuova edizione del reality Mediaset, sembra siano soli da ore Giovanni Ciacci e Antonella Fiordelisi: la giovane, in particolare, ha postato solo foto di ricordi del passato e una in cui dice di sentire già la mancanza della famiglia.

Quattro ex volti del Grande Fratello Vip nello staff

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sui personaggi famosi che entreranno nella casa del Grande Fratello Vip durante la prima puntata del 19 settembre, i fan si stanno sbizzarrendo nel commentare alcune scelte di Alfonso Signorini.

In un'intervista che ha rilasciato al settimanale di gossip che dirige, il presentatore Mediaset ha ufficializzato l'"arruolamento" nel cast fisso della nuova edizione di ben quattro ex vipponi.

Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli saranno i conduttori del GF Vip Party, ovvero una trasmissione che va in onda sul web due volte a settimana e sempre prima della diretta su Canale 5.

Altre new entry del gruppo, poi, sono: Giulia Salemi che si occuperà dei social e di come i telespettatori interagiranno con il format da casa, e Sophie Codegoni che sostituirà Rosalinda Cannavò alla guida di Casa Chi, altro programma online dove ospiti e addetti ai lavori commentano il reality-show settimanalmente.