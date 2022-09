Il giornalista Davide Maggio avrebbe fatto arrabbiare Alfonso Signorini. A distanza di 24 ore dalla diffusione in rete dell'elenco ufficioso dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, si vocifera che il presentatore sarebbe furioso per questo spoiler, soprattutto perché è arrivato a pochi giorni dal via. L'obiettivo degli addetti ai lavori, infatti, era quello di svelare il cast completo della settima stagione solamente nel corso delle prime due puntate, un progetto che potrebbe essere saltato definitivamente.

La reazione del conduttore del Grande Fratello Vip

Signorini non avrebbe preso affatto bene l'intromissione dei giornalisti nel suo percorso di avvicinamento alla prima puntata del Grande Fratello Vip.

Dopo aver saputo che Davide Maggio ha pubblicato sul web la lista ufficiosa dei 23 nuovi concorrenti del reality che conduce da tre anni, Alfonso sarebbe diventato una furia.

Questo rumor che sta serpeggiando su alcuni siti il 16 settembre, ovvero il giorno dopo lo svelamento dei vipponi che dovrebbero entrare nella casa più spiata d'Italia tra lunedì 19 e giovedì 22.

La scelta del giornalista di bruciare sul tempo gli addetti ai lavori, dal suo punto di vista è vincente: a poco più di 48 ore dall'inizio della settima stagione, in tantissimi già conoscono i nomi dei principali candidati al ruolo di inquilini.

Attesa l'ufficialità sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Quello che ha diramato Maggio tramite il suo blog, però, non può essere considerato l'elenco ufficiale dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

Visto che gli autori e il conduttore non si sono ancora esposti per confermarla o per smentirla, la lista che sta impazzando sul web è da ritenere "ufficiosa", ovvero vicinissima alla realtà dei fatti ma non dopo tutti i riscontri del caso.

Mancando solamente tre giorni alla prima puntata, è ipotizzabile che nessuno degli addetti ai lavori commenti i nomi che sono trapelati: se quelli che stanno circolando sono i veri vipponi del cast, lo si saprà con certezza quando Signorini presenterà alcuni di loro ai telespettatori.

Molti personaggi che il giornalista ha inserito nell'elenco dei nuovi inquilini della casa, sono già stati accostati al programma Mediaset nel corso dell'estate: solamente Sergio Assisi e pochi altri sorprendono perché mai citati fino ad ora da riviste o siti come possibili protagonisti del GF Vip 7.

Alcuni ritorni al Grande Fratello Vip

Ad Alfonso Signorini, comunque, ora non rimane che attendere l'arrivo di lunedì sera per poter finalmente ufficializzare il cast che i giornalisti potrebbero avergli spoilerato quasi per intero.

A partecipare alla settima edizione del Grande Fratello Vip, infatti, saranno 24 personaggi famosi, tutti provenienti da ambiti diversi del mondo dello spettacolo.

La casa più spiata d'Italia, ad esempio, starebbe per riaccogliere tre celebrità che ci hanno già vissuto in passato: Pamela Prati (che ha fatto una fugace apparizione nella prima stagione vip), Daniele Dal Moro (protagonista del format quando a presentarlo era Barbara D'Urso) e Carolina Marconi (inquilini ai tempi di Tommy Vee, Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli).

Il gruppo di vipponi, comunque, sarà misto, nel senso che ci saranno sia giovani che adulti: già confermata, per esempio, la partecipazione di Giovanni Ciacci e Wilma Goich.

L'ultimo nome che è trapelato a completare la lista, è quello di Sergio Assisi: l'attore napoletano avrebbe accettato di mettersi in gioco in tv dopo aver preso parte a tante fiction di successo sia in Rai che a Mediaset.