Il Grande Fratello Vip è iniziato da esattamente una settimana eppure, i nuovi inquilini del reality condotto da Alfonso Signorini, non si sono fatti mancare nulla. In queste ore, dopo la litigata e il chiarimento tra Luca ed Elenoire, un nuovo litigio, nato da uno scherzo, ha visto coinvolti Charlie Gnocchi e Nikita, la quale è poi scoppiata in lacrime.

Lo scherzo non gradito da Charlie

A poche ore da una nuova puntata del Grande Fratello Vip, nella notte si sono infuocati gli animi tra Charlie e Nikita. Tutto è nato quando, durante la notte, Nikita Pelizon, aiutata dai suoi complici Luca Salatino ed Edoardo Donnamaria, ha deciso di architettare uno scherzo a Charlie Gnocchi.

Il concorrente era già a letto, intento a fare la sua dormita, e i tre ideatori dello scherzo hanno deciso di cospargere il suo letto con una cipolla. A questo punto, il gieffino si è svegliato sentendo il forte odore della cipolla e, a differenza di quanto si era pensato, ha reagito molto male e ha iniziato ad insultare Nikita. L’uomo si è recato dalla gieffina e, in tono molto forte, ha esordito dicendo: “Sei un’imbecille, non capisci un cavolo”. A questo punto, Nikita ha cercato di scusarsi e spiegare che si trattava di uno scherzo senza doppi fini, ma il concorrente ha scelto di non calmarsi ed è andato a letto arrabbiato, facendo scoppiare in lacrime Nikita. Solo nella mattinata di lunedì 26 settembre, i due concorrenti si sono chiariti e abbracciati.

Anticipazioni puntata 26 settembre

Questa sera, 26 settembre 2022, tornerà su Canale 5 un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini insieme alle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. A distanza da una settimana dall'avvio dell'avventura per i vipponi, in casa sono successe tante cose e, ovviamente, non sono mancati i primi litigi.

Nell'appuntamento di stasera ci sarà un faccia a faccia tra la fidanzata di Luca Salatino, Soraia, ed Elenoire Ferruzzi, la quale sostiene che Luca si sia innamorato di lei ma non ha il coraggio di ammetterlo. A causa di questo suo pensiero, nella casa non sono mancati, nei giorni scorsi, i litigi tra i due inquilini. Ma quello tra Elenoire e Soraia non sarà l'unico confronto di questa sera, poiché infatti anche Giucas Casella avrà da dire delle cose ad Attilio Romita il quale, nei giorni scorsi, ha insultato l'ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Si parlerà poi della litigata tra Nikita e Charlie, del rapporto tra Pamela e Marco ed infine ci saranno anche le prime nomination ufficiali di questa edizione, che vedranno alcuni dei vipponi, andare al televoto.