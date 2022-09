Continua l’avventura dei vipponi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni, Elenoire si è resa protagonista di un’accesa litigata con Luca Salatino, chiarita poi durante la diretta di lunedì 26 settembre. Dopo tale chiarimento, sembrava che Elenoire stesse meglio, mentre invece, a sorpresa di tutti, nella serata di ieri ha avuto un nuovo crollo emotivo, isolandosi in camera.

Ferruzzi in lacrime

Durante la puntata di lunedì 26 settembre del Grande Fratello Vip, si è trattato il capitolo tra Elenoire e Luca, dove la vippona accusava l’ex tronista di essere interessato a lei, ma di non dimostrarlo perché si vergognava.

Alfonso Signorini ha cercato di far ragionare la donna, dicendo che forse aveva travisato il tutto e si era fatta delle convinzioni fittizie. Tuttavia, Ferruzzi pare non riuscire a sopportare questa situazione e, nella giornata del 27 settembre, ha avuto un crollo emotivo. La vippona si è recata in camera sua, raggiunta da Sara e Antonella e ha spiegato di non sentirsi bene per quanto successo in puntata soprattutto per essere stata smentita sui suoi sentimenti verso Luca. Elenoire ha continuato dicendo: “So che nelle prossime puntate si parlerà di altro, ma io non sopporto che per l’ennesima volta sono stata smentita. Io non ho travisato niente, io provo delle cose vere e non sono stata creduta.

Il capito qui non è mica chiuso, io non posso chiuderlo a comando, perché non erano cose campate per aria e che quindi posso chiudere così”. A questo punto la concorrente è scoppiata in lacrime sotto le coperte e Luca è andato a consolarla, mentre lei singhiozzando diceva: “Non sto bene per quanto successo, non ho neanche fame”.

A questo punto Salatino ha spiegato che isolarsi non può che peggiorare le cose e che tutto questo momento passerà presto. Ha poi rassicurato la showgirl di volerle bene.

Malessere in casa per Cristina Quaranta

E ancora, nella serata di ieri, Cristina Quaranta ha avuto un malore ed è svenuta. La concorrente ha perso i sensi ed è crollata sul pavimento.

Ovviamente tutti gli inquilini sono corsi ad assisterla e hanno chiamato la produzione del programma, la quale ha immediatamente mandato un'ambulanza per prestare soccorso alla donna. Dopo poco la concorrente ha fatto il suo rientro in casa e la produzione del reality, attraverso un comunicato social, ha spiegato che Cristina sta bene e che si è trattato di lieve malore. La prossima puntata del programma andrà in onda giovedì 29 settembre 2022.