La sera del 27 settembre, in rete non si è parlato d'altro che dell'improvvisa perdita di conoscenza che Cristina Quaranta ha avuto nella casa del Grande Fratello Vip. Anche se la donna si è ripresa dopo un po' di tempo ed è rientrata in gioco più in forma di prima, c'è chi si chiede cosa abbia causato questo leggero malessere. Sul web c'è una teoria che sta andando per la maggiore: l'ex velina si sarebbe sentita male per colpa di un soufflé alle cipolle mangiato a pranzo e non digerito.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Come mai Cristina ha preso i sensi nella casa del Grande Fratello Vip?

Questa è la domanda che si stanno facendo molti spettatori del reality da quando è trapelata la notizia dello svenimento, anche perché gli addetti ai lavori non hanno ancora reso note le causa del malessere che la donna ha avuto sotto le telecamere.

Stando a quello che si vocifera in rete da alcune ore, la vippona non avrebbe digerito il pranzo di quel giorno, una pietanza piuttosto pesante che avrebbe portato il suo fisico a reagire in modo drastico.

I siti di Gossip, dunque, il 28 settembre raccontano: "Cristina è improvvisamente svenuta mentre si trovava nella zona beauty della casa. Parte del cast ha subito allertato la produzione per chiamare i soccorsi".

Questa ricostruzione che hanno fatto i giornalisti combacia perfettamente con le immagini che sono state trasmesse in diretta su Mediaset Extra la sera in cui è accaduto il "fattaccio".

La ricostruzione sul malore al Grande Fratello Vip

La produzione del Grande Fratello Vip avrebbe chiamato un'ambulanza per soccorrere il prima possibile Cristina, ritrovata priva di sensi in una zona della casa dalle compagne d'avventura.

"La causa del malore è stato un soufflé alle cipolle che purtroppo l'ha fatta stare male", si legge ancora in rete in merito a ciò che avrebbe provocato il tanto chiacchierato svenimento di Quaranta.

La vippona della settima edizione, dunque, avrebbe avuto un malore per colpa di qualcosa che ha mangiato a pranzo e che non è riuscita a digerire dopo tante ore.

Gli spettatori della diretta su Mediaset Extra, in effetti, avevano ipotizzato una cosa del genere perché pare che Cristina si lamentasse da parecchio tempo di un forte mal di stomaco, probabilmente provocato proprio dalla pietanza a base di cipolle che lei e gli altri hanno consumato a mezzogiorno.

Il comunicato del Grande Fratello Vip

A rassicurare i familiari e i fan di Cristina, è stato un comunicato che il Grande Fratello Vip ha diramato la sera del 27 settembre tramite i propri profili social.

La produzione, dunque, in merito a quanto accaduto ha fatto sapere: "Cristina ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata nella casa".

Voci che circolano in rete, però, precisano che la concorrente sarebbe ancora sotto osservazione e che nelle prossime ore potrebbero essere effettuati ulteriori accertamenti per verificare la sua completa "guarigione".

Quaranta, dunque, si è assentata dal reality-show per pochissimo, il tempo necessario ai dottori per visitarla e capire le ragioni della sua perdita di sensi.

La stessa vippona ha confermato di stare bene quando è tornata tra le mura di Cinecittà, e l'ha fatto soprattutto per far tirare un sospiro di sollievo a tutti i suoi compagni d'avventura che si sono spaventati nel vederla sdraiata per terra inerme.

"Sto bene", ha ripetuto più volte l'ex velina di Striscia la Notizia ai coinquilini che la abbracciavano per dimostrarle affetto e vicinanza dopo gli attimi di panico che hanno vissuto.