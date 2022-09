Con l'inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip ha fatto il suo ingresso nella casa come concorrente anche Antonino Spinalbese, hairstylist milanese ed ex compagno della showgirl argentina Belen Rodriguez.

Pur non pronunciando mai il nome della sua ex durante il video di presentazione prima dell'ingresso in gioco, il giovane aveva detto che la loro storia era finita perché in realtà appartengono a due mondi completamente opposti e hanno due vite che non c'entrano l'una con l'altra.

Nelle scorse ore, parlando nella casa con alcuni coinquilini, Antonino è tornato a parlare proprio di Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese sulla sua ex Belen: 'Eravamo due mondi distanti'

Nelle scorse ore dentro la casa del GF Antonino Spinalbese parlando con alcuni coinquilini sulla fine della relazione con Belen Rodriguez ha affermato: "C’erano i fotografi, i Gossip, il suo mondo. C’erano poi tanti problemi che si sono creati. Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti".

L'hairstylist milanese ha anche aggiunto: "Non so se volersi bene basta in una storia. Adesso penso che doveva andare così. Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando. Dopo quello che è successo, se non fossi diventato padre, sarei scappato all’estero".

Poco dopo queste parole, la regia del reality ha spostato l'inquadratura su altre parti della casa, dove si trovavano altri concorrenti.

Spinalbese parla di sua figlia Luna Marie: 'Per me è tutto'

Antonino Spinalbese nella casa del GF ha anche parlato della sua piccola Luna Marie, dichiarando: "La mia bambina è tutto per me". Il ventisettenne ha aggiunto che le manca molto, ma sa che fuori ha tutto l'amore di cui ha bisogno, in particolare quello dei nonni.

Antonino ha dichiarato che avere un figlio è una cosa che cambia la vita e che lui da giovane voleva sposarsi, ma non voleva figli perché non si vedeva papà.

Poi la vita lo ha messo davanti a cose inaspettate. L'hairstylist ha concluso dicendo che non rinnega nulla di ciò che è stato con Belen, anche perché hanno avuto una bambina splendida.

Intanto, relativamente alle dinamiche del GF Vip, c'è già chi è pronto a scommettere, come il suo coinquilino Alberto De Pisis, che presto scatterà un bacio fra Antonino e Ginevra Lamborghini. "Tempo tre giorni e scatta il bacio", ha dichiarato. Sono in tanti, infatti, ad aver notato una sintonia speciale tra i due coinquilini.