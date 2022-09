Le puntate de I Bastardi di Pizzofalcone hanno appassionato il pubblico di Rai 1 e c'è grande attesa per la quarta stagione della fiction con Alessandro Gassman. Le anticipazioni dei nuovi episodi rivelano che Lojacono si salverà dopo il sequestro e vivrà grandi cambiamenti. Nel frattempo, a Napoli arriverà un nuovo magistrato, mentre il matrimonio fra Alex e Rosaria subirà scossoni. Ottavia, invece, non sarà più sicura di continuare a sacrificare la sua vita per il figlio.

I Bastardi di Pizzofalcone 4, trame nuove puntate: Lojacono si salva e vive grandi cambiamenti

Nell'ultima puntata della terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone, Lojacono non era riuscito ad arrivare al matrimonio di Alex e Rosaria, perché era stato sequestrato. L'episodio conclusivo della fiction di Rai 1 aveva lasciato i telespettatori con la curiosità di sapere cosa è accaduto all'ispettore del commissariato napoletano. Le anticipazioni dei nuovi episodi rivelano che Giuseppe si salverà e continuerà a lavorare con la sua squadra, guidata da Palma. Maurizio De Giovanni, autore della serie, ha rivelato che per Lojacono ci saranno grandi cambiamenti. Al termine della terza stagione, Laura, compagna di Giuseppe, aveva deciso di lasciare Napoli, per trasferirsi a Roma, quindi, l'ispettore aveva deciso di chiudere la sua storia d'amore con Piras.

Letizia, invece, era stata arrestata e, quindi, Lojacono rimarrà senza la sua grande amica.

I Bastardi di Pizzofalcone 4, nuovi episodi: arriva un nuovo magistrato, scossoni per Alex e Rosaria

Nel frattempo, le anticipazioni della quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone rivelano che a Napoli arriverà un nuovo magistrato e ci sarà anche un nuovo volto femminile nella fiction di Rai 1.

Per Alex e Rosaria, invece, non saranno tutte rose e fiori. Dopo le nozze con rito civile, celebrate nell'ultimo episodio della terza stagione, le due colleghe non vivranno un matrimonio sereno, perché per la coppia sono previsti scossoni. Al momento, non è chiaro se una terza donna si intrometterà nel rapporto fra le due ragazze o se ci sarà qualche altro problema in arrivo per Di Nardo e Martone.

I Bastardi di Pizzofalcone 4: Ottavia non sa se sacrificarsi per suo figlio

Ottavia continuerà ad essere combattuta e cercherà di capire se continuare a sacrificare la sua vita per amore di suo figlio, rinunciando all'amore che prova per il suo capo. Nel frattempo, Palma potrebbe avere dei ripensamenti riguardo alla storia avuta con Calabrese. Pisanelli, invece, nonostante sia andato in pensione alla terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone, continuerà ad aiutare i suoi colleghi, risolvendo i casi, nel quartiere. Inoltre, nella nuova stagione della fiction di Rai 1 ci sarà ancora Aragona e verranno trattate le vicende di Romano, che continuerà ad essere attratto dalla dottoressa che aveva curato la sua figlia adottata.