Proseguono le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 e, stando alle anticipazioni di lunedì 19 settembre, in primo piano ci sarà Stefania che ripenserà all'abbraccio con Gloria alla festa di fidanzamento. La ragazza e suo padre penseranno a come poter aiutare la donna ad uscire al più presto di prigione. Nel frattempo, Vittorio organizzerà la presentazione del libro della signorina Colombo, mentre Adelaide sarà in difficoltà dopo il ricatto di Umberto. Ci saranno anche altre novità, con la notizia della gravidanza di Tina e il ritorno di Gemma al Paradiso, mentre Matilde deciderà di rimanere a Milano.

Matilde resterà a Milano: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di lunedì 19 settembre annunciano che Adelaide si sentirà messa all'angolo da Umberto. Il commendatore, infatti, la inviterà a dire a Marco che è stata lei ad ostacolare Gloria con il direttore del carcere, altrimenti il ragazzo verrà a saperlo da altri. Matilde deciderà di restare accanto alla contessa e per questo comunicherà a suo marito che non ripartirà per Belluno ma sarà ancora un po' di tempo a Milano. Stefania, invece, continuerà a pensare al doloroso saluto a sua madre ed Ezio sarà accanto a sua figlia, pensando ad una soluzione per far uscire al più presto sua moglie dal carcere.

'La madre ritrovata', il romanzo di Stefania, sarà presentato al Paradiso delle signore

La puntata di lunedì 19 settembre al Paradiso delle signore sarà ricco di novità. Vittorio penserà di organizzare la presentazione del libro di Stefania proprio al grande magazzino. Si tratta del primo lavoro della signorina Colombo, intitolato "La madre ritrovata" e dedicato a Gloria.

Il libro della giovane scrittrice racconta le vicende della donna che ha sfidato una legge che riteneva ingiusta per salvare una vita e questa scelta influenzerà per sempre il suo destino e quello di Stefania. La ragazza, infatti, solo dopo molti anni ritroverà sua madre che credeva morta. Al Paradiso, inoltre, ritornerà anche Gemma e per lei il rientro non sarà affatto facile, soprattutto perché dovrà affrontare Stefania dopo aver causato l'arresto di sua madre con i suoi ricatti.

Agnese penserà di partire per Londra: anticipazioni puntata di lunedì 19 settembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di venerdì 19 settembre annunciano che a casa Amato arriverà una notizia che destabilizzerà Agnese. La donna, infatti, saprà che Tina è incinta e sarà felice per sua figlia, ma apprenderà anche che la gravidanza è a rischio. Per la sarta non sarà facile restare a Milano sapendo che Tina potrebbe avere bisogno di lei e per questo inizierà a valutare l'idea di partire per Londra e sostenerla in questi mesi complicati.