Il Paradiso delle signore 7 sta per tornare in onda su Rai 1 con le nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni della soap opera di settembre rivelano che ci sarà spazio per le nuove vicende di Stefania, la quale deciderà di mettersi all'opera per aiutare sua mamma Gloria e cercare così di trovare una soluzione per la scarcerazione.

Spazio anche al ritorno in città di Gemma: la figlia di Veronica riapproderà a Milano a distanza di un po' di tempo dal suo allontanamento, voluto dalla mamma.

Stefania va in carcere da mamma Gloria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di settembre rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gloria che, dopo essere finita in carcere, potrà contare su un'alleata speciale.

Trattasi di sua figlia Stefania che, dopo averla ritrovata, non avrà alcuna intenzione di perderla di nuovo, motivo per il quale farà di tutto per cercare di far terminare l'incubo in cui si trova la mamma.

E, nel corso delle nuove puntate di questa settima stagione, Stefania andrà a trovare in carcere sua mamma, portandole anche la copia del libro che ha scritto per lei.

Sì, perché durante l'estate Stefania ha realizzato un libro ispirato alla storia di Gloria ed è riuscita a pubblicarlo, così da permettere a tutti di conoscere la storia della sua mamma.

L'incontro tra Stefania e Gloria in carcere: anticipazioni Il Paradiso 7 (Video)

"La madre ritrovata" è il titolo del libro di Stefania e, nel momento in cui Gloria avrà modo di stringere una copia tra le sue mani, non riuscirà a trattenere le lacrime e la commozione.

E poi ancora, nel corso di queste nuove puntate della settima stagione, tra Ezio e Veronica tornerà di nuovo il sereno.

Dopo aver affrontato la tempesta, dovuta alle incertezze sentimentali di Colombo, ecco che i due torneranno a riprendere in mano le redini della loro vita di coppia.

Per Veronica, inoltre, ci sarà spazio anche per il ritorno in città di sua figlia Gemma, che per punizione, aveva mandato in un convento.

Gemma ritorna in città: anticipazioni Il Paradiso 7 nuove puntate

Le anticipazioni de Il Paradiso 7 rivelano che Gemma rimetterà piede in città ma, questa volta, sembrerà completamente diversa quasi come se avesse imparato dagli sbagli fatti.

Spazio anche all'arrivo di Matilde Frigerio, la new entry più attesa di questa settima stagione della soap opera pomeridiana in onda su Rai 1.

La sua presenza non passerà affatto inosservata: Matilde si ritroverà a collaborare con Vittorio e Adelaide nella gestione del grande magazzino e ben presto, tra lei e Conti, nascerà un'alchimia del tutto speciale e inaspettata.