Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 7. La nuova stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1 si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena non solo per quanto riguarda le trame ma anche per quello che concerne la programmazione televisiva.

A differenza di quanto è accaduto fino allo scorso aprile, da questo settembre l'appuntamento con la soap opera pomeridiana subirà uno slittamento e le nuove puntate in prima visione assoluta non saranno più trasmesse a partire dalle 15:55 circa.

Cambio programmazione Il Paradiso 7 dal 12 settembre: ecco cosa succederà

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 è nuovamente in programma su Rai 1 a partire da lunedì 12 settembre 2022, giorno in cui riprenderà la programmazione della soap opera in prima visione assoluta.

Dopo una sesta stagione costellata da risultati d'ascolto a dir poco eccezionali e dopo i buoni ascolti di questa settimana registrati dalle repliche delle ultime puntate della passata serie, i nuovi episodi sono pronti a tener compagnia al pubblico della rete ammiraglia Rai.

I colpi di scena non mancheranno e, uno di questi, riguarderà in primis la programmazione televisiva della soap opera che da questa nuova stagione sarà posticipata di circa dieci minuti rispetto all'orario canonico.

Il nuovo orario de Il Paradiso delle signore 7

Gli spettatori e appassionati de Il Paradiso delle signore 7, infatti, dovranno ricordarsi di collegarsi su Rai 1 a partire dalle 16:05 circa per seguire le nuove puntate in prima visione assoluta della soap con protagonisti Vanessa Gravina e Roberto Farnesi.

L'orario, quindi, non sarà più quello delle 15:55 circa, dato che dal prossimo 12 settembre, al termine dell'edizione di pranzo del TG 1 andrà in onda la striscia dedicata all'economia, la quale "ruberà" spazio al talk show Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone e di conseguenza anche alla soap opera pomeridiana.

Ma cosa succederà in queste nuove puntate de Il Paradiso 7 in programma dal 12 settembre in poi su Rai 1? Le anticipazioni sulle trame rivelano che l'attenzione ruoterà intorno alle vicende della contessa Adelaide.

Agnese si dimette: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 dal 12 settembre

La nuova co-proprietaria del grande magazzino fin dal primo momento darà filo da torcere ai dipendenti, in particolar modo ad Agnese, la quale si sentirà messa sotto pressione tanto da decidere di rassegnare le sue dimissioni.

Ben presto anche Flora Ravasi si renderà conto di essere vittima di Adelaide, motivo per il quale penserà di andare via definitivamente dal Paradiso.

Spazio anche alle vicende della coppia Marco-Stefania: i due riusciranno a far trionfare il loro amore e si dedicheranno così ai preparativi per la fatidica festa di fidanzamento.