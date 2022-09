La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le trame dello sceneggiato creato da Giannandrea Pecorelli, per gli episodi che saranno trasmessi da lunedì 26 a venerdì 30 settembre svelano che Ezio Colombo (Massimo Poggio) riferirà alla moglie Gloria Moreau (Lara Komar) di quanto Stefania (Grace Ambrose) si stia impegnando per farla uscire di prigione. Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), intanto, si offrirà di aiutare Clara Gallo (Clara Danese) dopo che quest'ultima è stata licenziata dalla boutique, nel frattempo Teresio, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Armando Ferraris (Pietro Genuardi) saranno orgogliosi della nuova collezione del Paradiso.

La cavallerizza del Circolo, invece, continuerà a sperare che la sorellastra possa perdonarla e, al contempo, riuscirà a dialogare civilmente per la prima volta con Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) dopo la loro rottura sentimentale. Ezio, notando il reale pentimento di Gemma, potrebbe chiedere alla figlia Stefania di perdonare finalmente la sorellastra.

L'estate trascorsa da Gemma

Sembra che gli autori, in onore del 7° capitolo della fiction daily, abbiano voluto donare alla figlia di Veronica (Valentina Bartolo) una nuova maschera, ben lontana dalle gelosie e dalle ossessioni della quale era satura nella sesta stagione. Gemma, difatti, ha trascorso l'estate in convento e, grazie anche al supporto di Don Saverio (Andrea Lolli), è riuscita a trovare una famiglia affidataria per il piccolo Luigino.

Oltre a ciò, la giovane Zanatta tornerà a Milano nutrendo il desiderio di riappacificarsi con Stefania e un piccolo passo in tal senso, nella puntata di giovedì 29 settembre, sembrerà accadere.

Gemma, come anticipato, riuscirà anche a parlare in maniera educata e civile con l'ex, a dimostrazione che la ragazza è realmente cambiata in meglio o almeno così parrebbe.

Ezio potrebbe chiedere a Stefania di perdonare Gemma

Tenere unita la famiglia Colombo non è stato un compito semplice per Ezio nel corso della scorsa stagione de Il Paradiso delle Signore. Complici diversi dissidi con la compagna Veronica e alcune delusioni riguardo la figliastra Gemma, Teresio si era avvicinato sempre più a Gloria.

Nella nuova stagione della soap, però, Moreau si troverà inizialmente in galera mentre tra Ezio e Veronica sembrerà tornato il sereno. Unica nota stonata, quindi, sarebbe l'attrito ancora non sanato tra Gemma e Stefania.

A fronte di ciò, il signor Colombo potrebbe chiedere alla figlia di seppellire l'ascia di guerra e perdonare una volta per tutte Zanatta junior.