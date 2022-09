La settima stagione de Il Paradiso delle Signore viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Le trame dello sceneggiato italiano creato da Giannandrea Pecorelli per le puntate dal 3 al 7 ottobre svelano che Salvatore Amato (Emanuel Caserio) vorrebbe vincere dei biglietti per una crociera in palio in una gara di twist, così da fare una sorpresa alla moglie Anna Imbriani (Giulia Vecchio). Ad aiutare col ballo il proprietario della Caffetteria ci penserà Irene Cipriani (Francesca Del Fa), la quale però si farà male e verrà sostituita da Elvira Gallo (Clara Danese).

Il socio di Marcello Barbieri (Pietro Masotti) e la nuova Venere non soltanto si eserciteranno nel twist, ma riusciranno anche a vincere la gara, portandosi a casa i biglietti per la crociera agognati da Salvo. Tali ticket, però, potrebbero avere una scadenza e, qualora Anna non tornasse in tempo, Elvira e Salvo potrebbero partire assieme per la crociera.

La partenza di Anna per gli Stati Uniti e i dubbi sul suo imminente ritorno

Nella puntata trasmessa venerdì 23 settembre, Anna ha scoperto che la madre Caterina è cardiopatica e l'unico luogo dove sono presenti strutture specializzate idonee a curarla sono gli Stati Uniti.

Col cuore a pezzi, quindi, Imbriani ha deciso di partire per l'America assieme al genitore e alla piccola Irene (Samia Simeoni) col biglietto pagato da zio Ettore.

Nonostante Salvatore avrebbe voluto prendere lo stesso aereo dicendo alla moglie: "Io sono tuo marito. Ci devo essere", la donna ha replicato: "Sarà ancora più bello tornare".

Anna, poco prima di superare l'uscio di casa, era parsa distrutta e si era lasciata sfuggire che era assai dispiaciuta, dimostrandosi timorosa che il coniuge non l'aspettasse qualora ci sarebbe voluta più di qualche settimana.

Il giovane Amato l'aveva rassicurata in tal senso ma l'atteggiamento di Imbriani era sembrato lasciare spazio a diverse interpretazioni, ad esempio che la donna sapesse in partenza che non sarebbe stato possibile tornare a Milano poco dopo.

Salvo potrebbe partire in crociera con Elvira se Anna non tornasse in tempo

La solitudine è una brutta bestia per Salvatore e, dopo le partenze di Agnese (Antonella Attili) e Anna, a rincuorarlo ci penseranno Armando Ferraris (Pietro Genuardi) e Marcello.

Amato junior, però, non smetterà di pensare alla moglie e a come renderla felice al suo ritorno in città, quindi si impegnerà nel ballo e riuscirà, grazie soprattutto a Elvira, a vincere i biglietti per la crociera messi in palio nella gara di twist.

Biglietti che potrebbero avere una scadenza e Salvo, qualora la moglie non tornasse in tempo, potrebbe chiedere a Gallo di accompagnarlo in crociera. Tale proposta sarebbe frutto più di una naturale conseguenza, in quanto effettivi vincitori del premio, che di un'attrazione di Salvatore nei confronti della nuova commessa dell'atelier.