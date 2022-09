Proseguono gli appuntamenti con la settima stagione de il Paradiso delle Signore, la soap opera ambientata a Milano. Nel corso della settimana che va dal 19 al 23 settembre non mancheranno i colpi di scena. In particolare i riflettori continuano a essere puntati sulla contessa Adelaide, la quale ha ancora il "dente avvelenato" per essere stata lasciata dal commendatore Umberto per la stilista Flora.

Il Paradiso delle Signore: Vittorio organizza la presentazione del libro di Stefania

Nel corso dei prossimi appuntamenti con il Paradiso delle Signore, dopo la festa di fidanzamento, Stefania non può fare altro che ripensare a sua madre Gloria.

Intanto Ezio cerca una soluzione per far sì che quest'ultima venga scarcerata il prima possibile.

Vittorio organizza un evento al suo magazzino per permettere alla giovane Colombo di presentare ufficialmente il libro che ha scritto, dal titolo: "La madre ritrovata".

Nel frattempo Matilde preferisce rimandare la sua partenza per Belluno in modo tale da stare ancora un po' accanto alla sua cara amica Adelaide. Quest'ultima, di recente è stata messa con le spalle al muro da Umberto, il quale le ha fatto pressioni affinché riveli la verità a suo nipote Marco.

Notizie da Londra: Tina è incinta

Intanto da Londra giunge un'altra ottima notizia: Tina è incinta. A quanto pare la sua gravidanza è a rischio e la ragazza necessita di un aiuto.

Pertanto mamma Agnese è indecisa perché vorrebbe raggiungerla.

Nel frattempo Gemma si ritrova ad affrontare le ex colleghe del Paradiso e la sua sorellastra, Stefania: l'incontro con quest'ultima non va a buon fine. Nonostante la giovane Colombo abbia comunque deciso di perdonarla, risulta essere molto fredda nei suoi confronti.

La giovane Zanatta, quindi, informa Ezio e sua madre Veronica del confronto avuto con la sorellastra. Inoltre Gemma inizia a cercare un lavoro e Roberto - di comune accordo con Vittorio - convince le Veneri a farla ritornare nello staff del Paradiso.

Sia Umberto che Gemma mentono

Intanto Umberto non vuole rivelare i suoi piani a Flora, per cui le mente sul modo in cui sta cercando di tenere a bada Adelaide.

Quest'ultima, invece, per liberarsi dal ricatto rivela a suo nipote quanto ha fatto e, come previsto, Marco non la prende affatto bene. Il giovane giornalista è combattuto perché non sa se rivelare tutto a Stefania.

Matilde e Vittorio finiscono con l'incontrarsi nuovamente e, questa volta, hanno modo di presentarsi. I due si danno anche un appuntamento, ma la donna non si presenta. Infine Gemma rinuncia al suo posto come Venere all'interno del Paradiso, poiché afferma di aver trovato un altro impiego. Successivamente Ezio viene a scoprire che, in realtà, non ha alcun lavoro e quindi la convince a tornare al magazzino.

Uno spiacevole imprevisto al Paradiso delle Signore

Con l'avvicinarsi dell'evento organizzato da Conti per la presentazione del libro di Stefania, accade uno spiacevole imprevisto: la giornalista Brunella Gasperini non può essere presente.

Pertanto la contessa decide di cogliere la palla al balzo per farsi perdonare da Marco. Sfruttando le sue conoscenze, risolve la situazione, assicurando la presenza della giornalista.

Intanto Fiorenza chiede a Umberto di allearsi contro Adelaide. Invece, Gemma aiuta Irene ad ostacolare Clara al Paradiso.

Matilde riceve un invito da parte di suo marito Tancredi, il quale la invita all'evento in onore della sua elezione in qualità di Presidente del Circolo della Stampa. La donna è profondamente combattuta: durante la presentazione del libro ha un crollo emotivo e, in lacrime, si imbatte in Vittorio.

Nel frattempo le foto dei rotocalchi mostrano Ludovica e Ferdinando insieme. Tuttavia, Marcello - appena tornato dalla Svizzera - non si dà per vinto ed è fermamente convinto di poterla riconquistare.

Anna è in procinto di partire per l'America insieme a sua madre, la quale deve sottoporsi a un intervento importante. Infine Agnese decide di raggiungere Tina per aiutarla.