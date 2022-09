Proseguono i consueti appuntamenti con la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 16:05. Dopo il breve stop temporaneo del 19 settembre, durante il quale verranno trasmessi i funerali in diretta della Regina Elisabetta, il 20 settembre andrà in onda una nuova avvincente puntata colma di interessanti colpi di scena. In particolare, i riflettori saranno puntati su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Stefania e Gemma. Da quando quest'ultima è tornata ha cercato in tutti i modi di avere un confronto con la sorellastra per riappacificarsi con lei.

Un altro ritorno previsto al Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo episodio de Il Paradiso delle Signore, la giovane Zanatta riesce ad avere un confronto con la sorellastra Stefania. Tuttavia, l'incontro non va proprio come avrebbe sperato. Per quanto la giovane Colombo si sia mostrata disponibile e aperta a un possibile perdono, purtroppo si è presentata comunque molto fredda e distaccata. D'altronde dopo tutte le minacce e i ricatti che ha subito, non è facile poterci mettere una pietra sopra come se nulla fosse accaduto. Pertanto, Gemma riferisce a Ezio e Veronica l'andamento del confronto avuto con la sorellastra.

Nel frattempo, dopo essere tornata dal convento, la giovane Zanatta è in cerca di un lavoro per mantenersi e vivere la sua vita.

Quando Roberto viene a scoprirlo, chiede immediatamente a Vittorio di riassumerla al Paradiso. Questi accetta e decidono, di comune accordo, di far fare una votazione alle Veneri. Tutte, quindi, accettano di far riammettere Gemma nel loro staff.

Adelaide confessa i suoi misfatti

Intanto, per sfuggire alle minacce di Umberto, la Contessa decide di prendere coraggio e di compiere un gesto che la renderà libera: confessare a suo nipote di aver ostacolato l'uscita dalla prigione di Gloria.

Ovviamente, Marco non la prende molto bene, poiché aveva riposto in sua zia tutta la sua fiducia. Altrimenti non si sarebbe mai rivolto a lei per far ottenere un permesso speciale a Gloria. Voleva tanto sorprendere Stefania il giorno della celebrazione del loro fidanzamento ufficiale, invece resta profondamente deluso.

Umberto non vuole raccontare il modo in cui ha neutralizzato Adelaide per riportare serenità all'interno del Paradiso, per cui mente a Flora.

Nel contempo, anche un altro personaggio fa ritorno nella grande città: Marcello. Dopo un lungo periodo trascorso in Svizzera, il giovane ragazzo torna profondamente cambiato. Tuttavia, però, i suoi sentimenti nei confronti di Ludovica non sono per niente mutati.

Infine, Vittorio e Matilde finalmente riescono ad incontrarsi di nuovo. Questa volta, però, hanno modo di scambiare due chiacchiere e di presentarsi come si deve.