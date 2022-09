Continuano gli appuntamenti con i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, la soap italiana ambientata a Milano che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Durante la puntata del 14 settembre non possono mancare i numerosi e avvincenti colpi di scena che contraddistinguono la serie. In particolare, la situazione al magazzino continua a non essere delle migliori. Purtroppo, si respira un clima molto ostile a causa delle intenzioni della Contessa Adelaide. Quest'ultima è agguerrita e fermamente convinta di poter mettere in serie difficoltà la sua rivale in amore: Flora.

Un ritorno imprevisto al Paradiso delle Signore

Durante il prossimo episodio de il Paradiso delle Signore, Veronica riceve una telefonata inaspettata da sua figlia Gemma, la quale le chiede di poter essere riaccolta a casa. Attualmente la giovane ragazza si trova in convento a causa del suo comportamento. In precedenza, infatti, aveva oltrepassato il limite tormentando la sua sorellastra Stefania. Non aveva digerito l'idea di essere stata lasciata da Marco per la giovane Colombo. Purtroppo, però, la situazione stava sfuggendo di mano al punto che Veronica ha deciso di farle cambiare totalmente aria.

Tuttavia, la madre non è ancora pronta a riaccoglierla tra le mura domestiche, poiché convinta che non sia ancora il momento opportuno.

Purtroppo, però, è ignara della verità: la giovane Zanatta non è più al convento, bensì ha fatto ritorno a Milano. Mentre passeggia per le strade della città, Gemma si imbatte in Roberto. Quest'ultimo decide di rivelarlo subito a Ezio, il quale è intenzionato a riportarla a casa, contro la volontà di Veronica.

Maria torna al Paradiso e viene accolta da tutti

Intanto, un'altra persona fa ritorno al Paradiso delle Signore: Maria in tutta la sua eleganza. Dopo il difficile periodo trascorso in precedenza, a causa della scoperta del tradimento del suo ex fidanzato Rocco, finalmente è pronta a rinascere. L'intera famiglia del magazzino l'accoglie calorosamente.

In particolar modo Vittorio Conti, il quale ha in mente per lei dei grandi progetti lavorativi.

Nel contempo, Agnese, dopo le parole confortanti del direttore, accetta di fare ritorno all'atelier e viene riammessa di buon grado. Questa volta nella speranza che Adelaide non la prenda nuovamente di mira. Tuttavia, nonostante la felicità generale per il ritorno delle colleghe, all'interno del Paradiso aleggia ancora un clima molto ostile. Flora, tirando le somme, capisce che alla base di tutto c'è lei e inizia a meditare l'idea di andare via. Probabilmente, allontanandosi dalla Contessa, quest'ultima smetterebbe di creare ulteriore scompiglio. Pertanto, dopo averci riflettuto, consegna le sue dimissioni.