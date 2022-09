La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato nostrano per gli episodi da lunedì 19 a venerdì 23 settembre anticipano che Gloria Moreau (Lara Komar), dopo aver presenziato alla festa di fidanzamento tra Stefania Colombo (Grace Ambrose) e Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia), tornerà in prigione. Ezio (Massimo Poggio) cercherà un modo per far uscire dal carcere la moglie prima possibile, nel frattempo la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) rivelerà al nipote di aver parlato col Direttore del carcere al fine di far negare all'ex capocommessa il permesso per uscire momentaneamente di prigione e il ragazzo reagirà malamente.

La signora Di Sant'Erasmo, infine, tenterà di far pace con Marco contattando le sue conoscenze così da assicurarsi che Brunella Gasperini conduca la presentazione del libro "La madre ritrovata".

Marco indeciso se confessare a Stefania o meno il gesto di Adelaide ai danni di Gloria

Nella sesta stagione la poca simpatia, per usare un eufemismo, di Adelaide nei riguardi di Stefania era abbastanza evidente, ma nel 7° capitolo della soap tale disistima pare possa divenire più marcata da parte della contessa nei riguardi della giovane giornalista.

L'arguta Di Sant'Erasmo, come anticipato, proverà a far sì che Gloria non sia presente al fidanzamento ufficiale tra il nipote e Colombo junior ma, fortunatamente, l'intervento tempestivo di Roberto Landi (Filippo Scarafia) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) riporteranno la signora Morelli dove è giusto che stia.

Gesto che, com'è facile intuire, non sarà affatto gradito a Marco, venutone a conoscenza dalla stessa zia. A tal proposito, il rampollo di casa Di Sant'Erasmo sarà combattuto se dire o meno alla sua amata Stefania che la contessa ha provato a convincere il Direttore del carcere a non far uscire Moreau con un permesso.

Adelaide potrebbe provare a far scarcerare Gloria per riconciliarsi con Marco

Nella puntata del 22 settembre de Il Paradiso delle Signore 7, Adelaide contatterà le sue conoscenze nell'alta società per fare in modo che la celebre giornalista Gasperini conduca l'evento di presentazione del libro scritto dalla figlia di Teresio.

Più che per magnanimità o per il bene dell'atelier, la contessa compirà questo gesto per far pace con Marco.

Se tale tentativo di riconciliazione dovesse risultare un buco nell'acqua, l'ex amante di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) potrebbe alzare il tiro e provare a far uscire Gloria di prigione, magari sfruttando in positivo la sua conoscenza col Direttore del carcere.