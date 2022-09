L'appuntamento con le avventure dello sceneggiato italiano Il Paradiso delle Signore, giunto alla sua settima stagione, continua a essere sempre dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Nell’episodio in programmazione venerdì 30 settembre 2022, Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) e l’ex fidanzato Marco di Sant’Erasmo (Moisé Curia) per la prima volta riusciranno a parlare in maniera tranquilla durante l’assenza di Stefania Colombo (Grace Ambrose) che si troverà ancora fuori città per presentare il suo libro.

Spoiler Il Paradiso delle signore del 30 settembre: Vittorio non nasconde il suo entusiasmo, Matilde si illude

Gli spoiler riguardanti la quindicesima puntata della fiction del primo pomeriggio di Rai 1, in onda venerdì 30 settembre, preannunciano che a catturare l’attenzione sarà ancora Vittorio (Alessandro Tersigni): quest’ultimo - dopo aver incontrato Adelaide (Vanessa Gravina) e aver capito che la stessa è intenzionata a vendergli le quote del paradiso su sua richiesta - non nasconderà il proprio evidente entusiasmo il giorno successivo. nonostante non gli manchino gli impegni.

Intanto Matilde (Chiara Baschetti) non farà altro che illudersi, dopo aver sperato che suo marito Tancredi (Massimiliano Davoli) una volta cambiato si decida a farle riavere i soldi dell’assicurazione dopo l’incendio avvenuto al suo mobilificio: non passerà molto infatti per vedere la new entry venire a conoscenza dei nuovi piani dell’uomo che ha sposato.

Trame Il Paradiso: c'è il primo faccia a faccia tra Gemma e Marco, Armando fa una proposta di lavoro ad Alfredo

Nel contempo i telespettatori assisteranno al confronto pacifico tra Gemma e Marco: si tratterà ovviamente del primo faccia a faccia dopo la fine della loro storia d’amore, avvenuta al termine della stagione precedente.

Intanto il meccanico Alfredo Perico (Gabriele Anagni) dopo non essere riuscito a conquistare Irene (Francesca Del Fa), che non ha mai dimenticato, sarà fortunato almeno per quanto riguarda la vita professionale, visto che Armando (Pietro Genuardi) gli proporrà di lavorare come magazziniere.

Infine Conti non vedrà l’ora di essere nuovamente il proprietario del Paradiso: la felicità di quest’ultimo purtroppo sarà destinata ad avere breve durata, poiché all’ultimo momento la contessa di Sant’Erasmo cambierà le carte in tavola.