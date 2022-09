Al Paradiso delle signore 7, martedì 20 settembre, sarà una giornata ricca di avvenimenti per i protagonisti, che secondo le anticipazioni dovranno affrontare nuovi ostacoli. Per Adelaide (Vanessa Gravina) arriverà il momento di parlare con Marco (Moisé Curia) ed essere sincera con lui, mentre Umberto (Roberto Farnesi) mentirà a Flora (Lucrezia Massari). Gemma parlerà a sua madre e a Ezio (Massimo Poggio) dell'incontro avuto con Stefania (Grace Ambrose,) e per lei potrebbe esserci una nuova opportunità al grande magazzino. Ci sarà anche spazio per il ritorno di Marcello Barbieri (Pietro Masotti) che dimostrerà di essere molto cambiato, ma i suoi sentimenti per Ludovica (Giulia Arena) resteranno immutati.

Infine Vittorio (Alessandro Tersigni) e Matilde (Chiara Baschetti) si incontreranno di nuovo e si conosceranno meglio.

Umberto mentirà a Flora: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di martedì 20 settembre annunciano che dopo il ricatto di Umberto, Adelaide sarà costretta a confessare a Marco di avergli mentito. Pur di non cedere alle richieste di suo cognato, infatti, la contessa metterà a rischio il rapporto con il nipote, ammettendo di aver remato contro Gloria per il permesso del direttore del carcere e il giornalista non la prenderà affatto bene, ma almeno Guarnieri non potrà più proseguire con le sue minacce. Umberto, invece, dirà una bugia a Flora evitando di confessarle il suo piano contro Adelaide.

Roberto aiuterà Gemma con il lavoro

La puntata de Il Paradiso delle Signore 7, che andrà in onda martedì 20 settembre, vede protagonista anche Gemma, che troverà il coraggio di affrontare la sua ex rivale in amore Stefania. Dopo l'incontro la ragazza parlerà con Veronica ed Ezio e gli racconterà che la signorina Colombo ha accettato le sue scuse, ma è stata molto fredda nei suoi confronti.

Roberto, invece, proverà ad aiutare la signorina Zanatta e, dopo aver saputo che è senza lavoro, proporrà il suo reinserimento al Paradiso delle signore. Vittorio penserà che la cosa migliore sia chiedere alle Veneri, attraverso una votazione, se sia il caso di far tornare Gemma al suo posto da commessa.

Il ritorno di Marcello Barbieri: anticipazioni puntata di martedì 20 settembre

Le anticipazioni della puntata di martedì 20 settembre de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che per Marcello Barbieri arriverà il momento di ritornare a Milano. Dopo aver trascorso un periodo in Svizzera per studiare economia e finanze, l'ex fidanzato di Ludovica apparirà molto cambiato, anche se i suoi sentimenti per la signorina Brancia resteranno immutati. Infine, dopo l'incontro casuale in aeroporto, Vittorio potrà rivedere Matilde e questa volta tra i due ci saranno le presentazioni ufficiali.