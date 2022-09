C'è sempre aria di novità al Paradiso delle signore 7 e secondo le anticipazioni della puntata numero 12 che andrà in onda martedì 27 settembre Clara (Elvira Cammarone) sarà licenziata e questo farà preoccupare Don Saverio (Andrea Lolli), mentre Paola (Elisa Cheli) andrà a dare una mano in sartoria dopo la partenza di Agnese (Antonella Attili). Stefania (Grace Ambrose) partirà per le prime presentazioni del libro fuori città ed Ezio (Massimo Poggio) e Gloria (Lara Komar) saranno molto orgogliosi di lei, invece Adelaide (Vanessa Gravina) esprimerà a Matilde (Chiara Baschetti) le sue perplessità sulla sfida lanciata a Umberto (Roberto Farnesi) e penserà alla possibilità di vendere le sue quote.

Ezio e Gloria orgogliosi di Stefania: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di martedì 27 settembre annunciano che Stefania sarà pronta a far conoscere il più possibile il suo romanzo "La madre ritrovata" con la speranza di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione di Gloria. La signorina Colombo lascerà Milano per presentare il suo libro anche fuori città e questo riempirà d'orgoglio Ezio che condividerà con Gloria la sua gioia. Il padre di Stefania aggiornerà sua moglie sul lavoro di sua figlia e le parlerà di quanta determinazione stia mettendo nel tentativo di farla uscire al più presto di prigione.

Don Saverio chiederà aiuto a Gemma: anticipazioni puntata di martedì 27 settembre

La puntata de Il Paradiso delle Signore 7 di martedì 27 settembre vedrà protagonista anche Clara che dopo il discorso di Irene a Vittorio sarà licenziata dal grande magazzino. Don Saverio sarà molto preoccupato per il futuro di sua nipote e per questo chiederà a Gemma di aiutarlo a fare qualcosa per la ragazza.

Si sentirà molto anche l'assenza di Agnese che potrebbe causare un rallentamento del lavoro in sartoria: per questo motivo, Vittorio inviterà Paola a dare una mano in laboratorio.

Adelaide penserà di cedere le sue quote

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 raccontano che Adelaide si accorgerà di aver esagerato con Umberto Guarnieri.

La contessa, infatti, rifletterà bene sul suo comportamento e ammetterà di aver sbagliato a sfidare suo cognato in un campo in cui lei non avrebbe molte possibilità vincere: quello degli affari. Per questo motivo, Adelaide parlerà con Matilde delle sue preoccupazioni e le confiderà di essersi pentita di aver iniziato questa battaglia e di voler rimediare cedendo le sue quote del grande magazzino. L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è dal lunedì al venerdì su Rai 1, a partire dalle 15.55.