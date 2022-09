Il Paradiso delle signore 7 prosegue con nuove puntate su Rai 1 e, secondo le anticipazioni di mercoledì 28 settembre, al centro dei riflettori ci sarà Matilde (Chiara Baschetti) che penserà a suo marito e spererà ancora in un suo cambiamento. Marco di Sant'Erasmo (Moisé Curia) proverà a parlare con sua cognata e la inviterà a liberarsi di lui, mentre Vittorio (Alessandro Tersigni) verrà a sapere che Adelaide (Vanessa Gravina) potrebbe vendere le sue quote. Ci sarà ancora il ritorno di Alfredo Perico (Gabriele Anagni) che arriverà a Milano e sarà ancora interessato a Irene (Francesca Del Fa).

Infine, Salvatore (Emanuel Caserio) sarà preoccupato per Marcello (Pietro Masotti) e ne parlerà con Armando (Pietro Genuardi).

Marco inviterà sua cognata ad allontanarsi da Tancredi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 annunciano che Don Saverio (Andrea Lolli) deciderà di parlare con Vittorio chiedendogli una seconda possibilità per Clara: a sostenere la causa ci sarà anche Gemma (Gaia Bavaro) che si dirà disposta ad aiutare la giovane commessa. Nel frattempo, Marco proverà a parlare con Matilde di Tancredi (Flavio Parenti), invitandola a liberarsi di un uomo così presuntuoso e arrogante, ma la donna vorrebbe non seguire il suo consiglio. Tancredi è l'uomo che ha scelto per la vita e questo le darà la motivazione per andare avanti sperando che cambi in meglio con il tempo.

Vittorio determinato a comprare le quote di Adelaide: anticipazioni puntata di mercoledì 28 settembre

La puntata de Il Paradiso delle Signore 7 di mercoledì 28 settembre avrà al centro delle scene anche il ritorno di Alfredo Perico. Il ragazzo arriverà al grande magazzino senza nascondere che il suo interesse per Irene Cipriani è ancora vivo.

Nel frattempo, Vittorio verrà a sapere che Adelaide potrebbe arrendersi e cedere le sue quote. Il dottor Conti non vorrà lasciarsi scappare questa occasione e si dimostrerà determinato ad acquistarle per far tornare il sereno al suo grande magazzino.

Armando e Salvatore preoccupati per Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che nella puntata di mercoledì 28 settembre Salvatore sarà piuttosto preoccupato per Marcello.

Il giovane Amato, infatti, scoprirà che l'ingegner Basile di cui Barbieri parla tanto, in realtà non esiste. Questo causerà non poca apprensione in Salvatore che parlerà con Armando delle sue perplessità che riguardano l'uomo di finanza. Il Paradiso delle signore 7 va in onda dalle 15.55 su Rai 1, dal lunedì al venerdì ed è possibile seguire le puntate della soap italiana anche sulla piattaforma Raiplay, in modo gratuito.