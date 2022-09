Proseguono gli episodi de Il Paradiso delle Signore, la famosa soap opera ambientata a Milano tra la fine degli anni cinquanta e gli inizi degli anni sessanta, con protagonisti Vanessa Gravina, Giuseppe Zeno, Alessandro Terzigni, Giusy Buscemi e Gloria Radulescu. Le anticipazioni dell'episodio che verrà trasmesso giovedì 22 settembre mettono in risalto tante novità e colpi di scena, pronti, come sempre, a intrattenere i telespettatori della soap. In particolare, nella puntata 9 si assisterà alla presentazione del libro di Colombo, alla riammissione di Gemma all'atelier, all'alleanza di Fiorenza e Umberto per colpire la Contessa, all'invito che Tancredi manderà alla moglie per festeggiare la sua elezione a Presidente al Circolo della Stampa e alla perfidia di Irene, la quale metterà Boscolo in difficoltà.

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle ore 16:05, salvo cambio programmazione. Gli episodi della soap opera, giunta quest'anno alla sua settima stagione, possono essere rivisti in qualsiasi momento su RaiPlay in streaming oppure on demand.

Spoiler della puntata 9 de Il Paradiso delle Signore: Colombo presenta il suo libro

Nella puntata 9 de Il Paradiso delle Signore, Stefania è al settimo cielo per la presentazione del suo libro e, nello stesso tempo, in ansia dal momento che alla tanto attesa cerimonia potrebbe partecipare la famosa scrittrice e giornalista milanese Brunella Gasperini. Difatti Stefania, essendo sempre aggiornata sui personaggi che spiccano nel mondo della cultura, è molto informata sulla giornalista.

Tuttavia, la sua presenza è in "forse".

Poiché Conti desidera vivamente che la presentazione del libro di Colombo non sia un disastro, ma vada a gonfie vele, l'uomo chiede l'aiuto alla Contessa. Infatti, per Vittorio l'evento ha soprattutto un valore affettivo, dal momento che sono coinvolte Stefania e Gloria, entrambe valide collaboratrici e parti della grande famiglia dell'atelier.

Adelaide promette a Vittorio il suo sostegno per la buona riuscita dell'evento, rivolgendosi addirittura a persone altolocate.

Gemma viene riammessa in atelier

Mentre Anna viene sconvolta da una telefonata inaspettata [VIDEO], la perfida Irene fa di tutto per colpire e mettere in difficoltà la nuova venere, Clara Boscolo. Dopo avere rifiutato l'offerta di riammissione al Paradiso, Gemma viene convinta da Ezio a rientrare in atelier.

Intanto, Umberto si allea con Fiorenza per colpire la Contessa; Tancredi, invece, invita la moglie ai festeggiamenti che riguardano la sua elezione a Presidente del Circolo della Stampa.