Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 si preannunciano particolarmente intense in primis per la coppia composta da Marco e Stefania.

Dopo aver lottato con tutte le loro forze per far emergere questo amore, ecco che i due riusciranno finalmente a vivere la loro favola insieme e potranno prendere in mano le redini della loro vita.

Eppure, ben presto, nuove minacce potrebbero creare scompiglio nella vita della giovane coppia, dato che Marco si ritroverà a dover affrontare l'arrivo in città di suo fratello Tancredi.

Marco e Stefania si fidanzano: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che si partirà subito con il racconto delle novità che riguardano la coppia Marco-Stefania.

I due, infatti, dopo la prima estate d'amore insieme decideranno di ufficializzare il loro rapporto e lo faranno organizzando una festa di fidanzamento, con amici e parenti.

A tale evento, però, non potrà partecipare Gloria che si trova in carcere: per tale motivo Marco chiederà a sua zia di avere un colloquio con il direttore del carcere e, in tal modo, riuscire a convincerlo affinché possa concedere un permesso premio alla mamma di Stefania.

Marco affronta suo fratello Tancredi: anticipazioni Il Paradiso 7 nuove puntate

Eppure i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 in onda prossimamente in prima visione assoluta su Rai 1, ci sarà spazio anche per un'altra sorpresa che riguarderà sempre Marco.

Il giovane nipote della contessa Adelaide, infatti, dovrà affrontare l'arrivo di suo fratello Tancredi in città.

Il rapporto tra i due non è dei migliori e proprio per questo motivo, Marco aveva scelto di trasferirsi per un po' di tempo a Milano, così da poter staccare la spina dai problemi familiari.

Ben presto, però, Tancredi si metterà in viaggio e deciderà di raggiungere suo fratello a Milano: i due si ritroveranno ad avere degli accesi confronti, così come ha svelato l'attore Moisé Curia in una recente intervista di presentazione della settima stagione.

Stefania e Marco potrebbero trovarsi in crisi ne Il Paradiso delle signore 7

Proprio l'arrivo del "ciclone Tancredi", potrebbe causare dei problemi anche nel rapporto di coppia tra Marco e Stefania.

"Con Stefania...vediamo", ha dichiarato l'attore de Il Paradiso delle signore, senza nascondere che tra i due potrebbe non essere tutto "rose e fiori".

Del resto Marco appartiene a una famiglia di nobili origini e, questo fidanzamento con Stefania potrebbe scatenare la reazione negativa di suo fratello Tancredi.