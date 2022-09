Il Paradiso delle Signore 7 tornerà il 12 settembre su Rai 1 con la prima puntata della nuova stagione e le anticipazioni sono ricche di sorprese per i protagonisti, a partire dai nuovi arrivi al grande magazzino di Vittorio. All'interno del negozio ci saranno due nuove Veneri che faranno la conoscenza delle colleghe e tornerà anche Paola, mentre Irene sarà capo commessa e Stefania sarà fiera del libro che ha scritto su Gloria. Gemma sarà ancora in convento come le ha ordinato sua madre per punirla, anche se Ezio preferirebbe una linea più morbida e il ritorno della ragazza a Milano.

Infine ci sarà l'inserimento di Adelaide nella gestione del Paradiso e la sua presenza si farà sentire tra i dipendenti, in particolare per Agnese, che darà le sue dimissioni a causa del comportamento della contessa. Vittorio, invece, sarà bloccato all'aeroporto di New York e conoscerà Matilde Frigerio, una donna che catturerà subito la sua attenzione.

Clara ed Elvira arriveranno al Paradiso delle signore: anticipazioni puntata di lunedì 12 settembre

Sarà una partenza ricca di novità al Paradiso delle signore 7, con il grande magazzino di Vittorio che riaprirà con l'arrivo di due nuove Veneri: Clara ed Elvira. Oltre alle due ragazze, ci saranno anche le commesse che il pubblico ha imparato ad amare nel corso degli anni.

Stefania sarà entusiasta per la pubblicazione del suo primo libro dedicato alla storia di Gloria, mentre Paola rientrerà dopo la lunga pausa dovuta alla maternità. Si noterà subito l'assenza di Gemma che sarà ancora in convento. Veronica, infatti, ha deciso di punire sua figlia mandandola dalle suore per riflettere su quello che ha fatto a Stefania e a Gloria ricattandole.

Per Ezio il periodo di punizione dovrebbe finire e la ragazza dotrebbe tornare a Milano, ma Veronica penserà di farla restare ancora un po' lontana dalla città. Irene Cipriani, invece, prenderà il posto di Gloria Moreau e sarà la nuova capo commessa.

La contessa sarà decisa a ostacolare Flora

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 raccontano che, nella puntata di lunedì 12 settembre, ci sarà anche l'insediamento di Adelaide nell'azienda di Vittorio.

L'arrivo della contessa, determinata a mettere i bastoni tra le ruote a Flora, colpevole di averle "rubato" Umberto Guarnieri, non sarà ben accetto da tutti i dipendenti. L'atteggiamento di Adelaide creerà problemi soprattutto in atelier e Agnese non riuscirà a sopportare a lungo questa situazione, tanto che prenderà una decisione.

Adelaide darà problemi in atelier: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nella puntata de Il Paradiso delle signore 7 di lunedì 12 settembre, secondo le ultime anticipazioni, Agnese deciderà di rinunciare al suo lavoro pur di non subire le angherie di Adelaide e si licenzierà. La decisione della sarta sconvolgerà tutti i suoi colleghi, perché con il passare del tempo la signora Amato è diventata un punto di riferimento per tutti. Vittorio invece, ignaro di tutto, si troverà bloccato all'aeroporto di New York e qui conoscerà Matilde Frigerio, una donna molto affascinante che catturerà subito l'interesse di Conti.