Il Paradiso delle signore 7 prosegue con nuove puntate su Rai 1 e mercoledì 14 settembre ci saranno ancora novità per il grande magazzino di Vittorio. Secondo le anticipazioni, infatti, ci sarà il ritorno di Maria con un nuovo look e per lei ci saranno anche dei progetti diversi. Gemma, invece, sarà a Milano ed Ezio la riporterà a casa dopo aver parlato con Roberto, mentre Agnese riprenderà il lavoro ma avrà un altro scontro con Adelaide. Infine, Flora si licenzierà, consapevole di essere la causa della tensione in atelier.

Agnese rientrerà in atelier, Flora si licenzierà: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di mercoledì 14 settembre annunciano che dopo le vacanze estive, Maria ritornerà al grande magazzino di Vittorio con un look decisamente cambiato e molto elegante. Conti non potrà restare indifferente e penserà a nuovi progetti per la sua ricamatrice, che sarà accolta da tutti i suoi colleghi a braccia aperte. In atelier ritornerà anche Agnese che dopo aver parlato con Vittorio deciderà di proseguire il suo lavoro al Paradiso, ma la tensione non si risolverà. Nonostante le rassicurazioni del direttore e il ritorno di Maria, tra la sarta e Adelaide, infatti, gli scontri proseguiranno perché nessuna delle due avrà intenzione di fare un passo verso l'altra.

Flora si renderà conto di essere la causa dei malumori in laboratorio, perché il bersaglio della contessa è lei e deciderà di dimettersi dal suo posto da stilista.

Veronica ancora dura con Gemma: anticipazioni puntata di mercoledì 14 settembre

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 di mercoledì 14 settembre vedrà tra i protagonisti anche Gemma, che dopo il periodo trascorso in convento chiamerà sua madre chiedendole di poter tornare a casa.

Veronica Zanatta non sarà affatto d'accordo con il rientro di sua figlia e penserà che sia meglio che la ragazza resti ancora un po' lontana da Milano a riflettere su quello che ha fatto a Stefania e a Gloria con le sue minacce. La donna, tuttavia, ignorerà che Gemma si trovi già in città all'insaputa di tutti. Sarà Roberto ad incontrare per primo la figlia di Veronica e informerà subito di questo il signor Colombo.

Ezio riporterà sua figlia a casa

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Ezio deciderà di riportare subito a casa Gemma, ma non è ancora chiaro come reagirà Veronica. Nei prossimi giorni, la ragazza lascerà intendere di essere molto cambiata e che l'esperienza in convento le è servita ad aprirsi di più nei confronti degli altri e a risolvere quel rancore che a lungo si è portata dentro. La nuova stagione della soap italiana ambientata negli anni Sessanta è appena iniziata e i colpi di scena saranno ancora molti.