Al Paradiso delle signore 7, venerdì 16 settembre terminerà una settimana molto impegnativa per i protagonisti e stando alle anticipazioni in primo piano ci sarà Umberto che metterà in atto il suo disegno per far riassumere Flora. Adelaide, ricattata da suo cognato, si confiderà con Matilde, la cognata di Marco appena arrivata a Milano. Ci saranno novità anche per Gemma che dimostrerà di essere profondamente cambiata in convento, mentre Stefania riabbraccerà Gloria alla festa di fidanzamento. Infine, Vittorio e Matilde non si rivedranno per un soffio.

Adelaide smascherata da Umberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di venerdì 16 settembre annunciano che Umberto metterà alle strette Adelaide: se la donna non accetterà il rientro di Flora in atelier, lui rivelerà a Marco che sua zia ha chiesto al direttore del carcere di non concedere il permesso a Gloria. La contessa sarà in seria difficoltà, perché il suo rapporto con l'amato nipote potrebbe essere compromesso per sempre a causa del suo comportamento. Accanto ad Adelaide ci sarà Matilde Frigerio, la moglie di Tancredi, il fratello di Marco, appena arrivata a Milano che ascolterà lo sfogo della contessa.

Arriverà il fidanzamento di Marco e Stefania: anticipazioni puntata di venerdì 16 settembre

Durante la puntata de Il Paradiso delle Signore 7, come spiegano le anticipazioni, ci sarà spazio anche per Gemma. La ragazza dimostrerà di essere molto cambiata in convento e di aver messo da parte il suo egoismo per aiutare il prossimo.

In particolare, la figlia di Veronica ha aiutato un bambino a trovare una famiglia affidataria tramite Don Saverio. Nonostante il bel gesto, Gemma chiederà che il parroco non racconti a nessuno di questa esperienza. Intanto, arriverà il tanto atteso giorno della festa di fidanzamento tra Marco e Stefania.

Gemma profondamente cambiata dopo l'esperienza in convento

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di venerdì 16 settembre raccontano che per Stefania e Marco sarà un giorno di felicità, perché dichiareranno ufficialmente il loro fidanzamento circondati dalle persone care. Tra queste, ci sarà anche Gloria che nonostante gli ostacoli posti da Adelaide, riuscirà ad ottenere il permesso per stare accanto a sua figlia, grazie all'intervento di Roberto e Vittorio. Stefania potrà riabbracciare sua madre in un giorno così importante e tutto sarà perfetto come lei desiderava. Infine, il destino giocherà contro Conti e Matilde e i due non riusciranno ad incontrarsi per un soffio, ma per loro ci saranno certamente altre occasioni di rivedersi.