Il Paradiso delle signore 7 torna in onda il 22 e 23 settembre 2022 con le ultime puntate della settimana. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Anna si ritroverà a fare i conti con una telefonata che la lascerà a dir poco sconvolta e senza parole.

Matilde, invece, si ritroverà a fare i conti con un invito da parte del marito Tancredi che la metterà di nuovo in crisi mentre Marcello continuerà ad essere follemente innamorato di Ludovica.

Anna riceve una chiamata inattesa: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 22 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 del 22 settembre 2022, rivelano che Anna si ritroverà a fare i conti con una telefonata del tutto inaspettata e inattesa, che la lascerà profondamente sconvolta.

Matilde, invece, riceverà un invito da parte di suo marito Tancredi: l'uomo la invita ad un evento che lo vedrà protagonista e desidera averla al suo fianco.

Intanto grazie ai rotocalchi, Marcello continua a seguire le vicende della nuova vita di Ludovica, felicemente fidanzata con Ferdinando. Irene, invece, proverà in tutti i modi a mettere in difficoltà la nuova venere Clara: tra le due non corre affatto buon sangue.

Matilde in lacrime con Vittorio: anticipazioni Il Paradiso 7 del 23 settembre

E poi ancora, le anticipazioni con Il Paradiso delle signore 7 di venerdì 23 settembre 2022, rivelano che per Stefania arriverà il fatidico giorno della presentazione del suo libro al circolo.

L'evento sarà coadiuvato dalla giornalista Brunella Gasperini, la quale parteciperà alla conferenza stampa per sostenere Stefania e darle una mano per cercare di arrivare alla scarcerazione di sua mamma Gloria.

Intanto, dopo essersi ritrovata in crisi per le pressioni di suo marito, Matilde si imbatterà in Vittorio Conti: la donna scoppierà in lacrime, evidenziando così il suo disagio e la sua sofferenza.

Marcello non si arrende, Anna parte: anticipazioni Il Paradiso delle signore 23 settembre

Spazio anche alle vicende di Marcello: sebbene sulle riviste di cronaca rosa, la sua ex Ludovica appaia felice e spensierata al fianco di Ferdinando, lui continuerà a non volersi arrendere.

Lo scopo di Marcello, infatti, sarà quello di riuscire a riconquistare di nuovo la sua ex fidanzata e vuole impegnarsi con tutte le sue forze pur di riuscirci.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 del 23 settembre, inoltre, rivelano che Anna dopo aver scoperto che sua mamma deve essere operata al più presto, sarà costretta a lasciare Milano per un po' di tempo.

La donna si trasferirà in America mentre Salvatore resterà in Italia e, oltre a sua moglie, dovrà rinunciare anche alla presenza di mamma Agnese, anche lei in procinto di partire per Londra, per andare dalla figlia Tina.