Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap italiana il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 16:05 circa. Durante gli episodi che vengono trasmessi dal 26 al 30 settembre non possono mancare i numerosi e avvincenti colpi di scena che contraddistinguono la serie. In particolare, i riflettori sono puntati su Stefania, la quale è impegnata con il libro che ha appena pubblicato.

Clara licenziata dal Paradiso

Durante i prossimi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore, Armando e Marcello cercano di rallegrare il loro amico Salvatore, il quale deve affrontare un inizio di settimana molto difficile a causa della partenza di Anna e Agnese che lo hanno lasciato da solo.

Nel contempo, Matilde medita sull'idea di ritornare a Belluno soltanto per accontentare suo marito Tancredi, il quale non vede l'ora di riprendere sotto il suo controllo la moglie. Invece, Adelaide e Marco cercano di convincerla a restare a Villa Guarnieri.

Intanto, Irene riesce a convincere Vittorio del fatto che Clara non abbia la stoffa per diventare a tutti gli effetti una Venere del Paradiso. Difatti, quest'ultima viene licenziata improvvisamente. Tuttavia, Don Saverio vorrebbe trovare una soluzione per sua nipote e si affida alle sapienti mani di Gemma. Fortunatamente, dopo un periodo difficile, arriva finalmente il nuovo numero della rivista del magazzino, il quale verrà distribuito in tutta Italia.

Umberto e Flora decidono di festeggiare l'ottima notizia al Circolo e, durante il brindisi, si presenta anche Adelaide con il cuore letteralmente a pezzi.

Stefania in partenza per il suo libro

Nel contempo, Stefania parte per presentare il suo libro in altre città. Senza di lei, Ezio va a fare visita a Gloria e le racconta i tentativi della figlia per farla uscire dal carcere.

Al magazzino, invece, in assenza di Agnese, il direttore ha bisogno di un altro valido aiuto e si rivolge a Paola.

La situazione al magazzino sembra migliorare, soprattutto nel momento in cui Adelaide inizia ad abbassare la guardia. Dopo aver capito l'errore commesso, cerca di farsi perdonare da Umberto e rivela a Matilde la sua intenzione di cedere le quote del magazzino.

Quando Vittorio scopre questa notizia, pensa assolutamente di volersene appropriare lui. Intanto, Marco cerca di convincere sua cognata a lasciar perdere Tancredi, ma la donna sembra essere irremovibile poiché spera che, un giorno, possa cambiare.

Un arrivo inaspettato al Paradiso delle Signore

Gemma spera ancora di riuscire, finalmente, a farsi perdonare da Stefania e di riconciliarsi con lei. Intanto, torna un conoscente di Irene, ossia Alfredo, il quale cerca di conquistarla, ma quando è sul punto di riuscirci, la capocommessa del Paradiso scopre che l'uomo le ha mentito. Nel frattempo, Vittorio decide di rivolgersi ad Umberto per farsi aiutare ad acquistare le quote della Contessa. Fortunatamente, grazie alla mediazione di Matilde, gliele cede.

Tuttavia, proprio mentre si sta pregustando il momento in cui potrà riappropriarsi dell'eredità affidatagli da Pietro Mori, succede un qualcosa di imprevisto: Adelaide cambia nuovamente le carte in tavola.

La giovane Zanatta, invece, cerca di riappacificarsi con Marco. Mentre, Armando propone ad Alfredo di lavorare all'interno del Paradiso, in qualità di magazziniere.