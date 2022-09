Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nel pomeriggio di venerdì 23 settembre, ci saranno importanti novità e colpi di scena che riguarderanno la famiglia Colombo. A tal proposito, Clara rivelerà a Veronica quello che Gemma ha fatto per Luigino, mentre Stefania sarà alle prese con la presentazione del suo libro. Nel frattempo, Matilde incontrerà Vittorio.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 23/9: Clara parla a Veronica di Gemma e Luigino

Gemma ha passato l'estate del 1963 in convento a Pavia.

La giovane Zanatta, dopo avere ricattato Stefania e avere fatto finire in carcere Gloria, è stata punita da sua madre, che l'ha mandata per alcuni mesi a vivere con le suore. Rientrata a Milano, la cavallerizza non parlerà ai suoi familiari di quanto accaduto durante le settimane di lontananza. Le anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso delle signore del 23 settembre rivelano che Clara confiderà a Veronica, che sua figlia ha aiutato Luigino.

Il Paradiso delle signore, trama 23/9: Veronica scopre la storia di Luigino

Nel dettaglio, Clara racconterà la storia di Luigino a Veronica. La nipote di Don Saverio rivelerà alla fidanzata di Ezio, che Gemma ha preso a cuore le vicende di un bambino, mentre viveva in convento.

Pertanto, Zanatta scoprirà che sua figlia ha contribuito a fare trovare una famiglia al piccolo orfanello. Al momento, però, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non rivelano ulteriori dettagli, se Veronica e Gemma avranno un confronto e se la compagna di Colombo si renderà conto che, con la buona azione compiuta dalla cavallerizza, il suo carattere ribelle è cambiato.

Il Paradiso delle signore, puntata 28/9: Stefania presenta il suo libro

Nel frattempo, ci saranno importanti novità per Stefania. Durante l'estate del 1963, la giovane Colombo ha scritto un libro, dedicato alla delicata vicenda di sua madre, finita in carcere per una legge ingiusta. La giornalista vorrà smuovere l'opinione pubblica, raccontando cosa è successo alla capocommessa de Il Paradiso delle signore e tenterà di fare scarcerare Gloria.

Durante l'episodio della fiction di Rai 1 del 28 settembre, Stefania presenterà la sua prima opera letteraria al negozio e quasi tutti i dipendenti saranno all'atelier per l'evento. La conduzione sarà affidata a Brunella Gasperini. Inoltre, durante la puntata, Matilde sarà in lacrime e si imbatterà in Vittorio, mentre Anna partirà per l'America con sua madre. Ludovica, invece, sarà presente sui rotocalchi in compagnia di Ferdinando Torrebruna e Marcello sarà intenzionato a tentare di riconquistare la sua ex fidanzata.