Cambia la programmazione Rai per la giornata di lunedì 26 settembre 2022, dato che sarà lasciato spazio al Tg 1 per le ultime notizie relative alle elezioni. Dunque, il palinsesto Rai subirà ancora delle modifiche nel corso del pomeriggio.

In un primo momento si era pensato a una cancellazione della puntata di lunedì 26 de Il Paradiso delle Signore, ma non sarà così. Le vicende ambientate al grande magazzino capitanato da Vittorio e Adelaide andranno in onda. Cancellato invece l'appuntamento con Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone.

Confermata la puntata Il Paradiso delle signore del 26 settembre

Sono giorni ballerini per la programmazione Rai, dato che si è lasciato spazio ad avvenimenti molto importanti quali la dipartita della regina Elisabetta e gli speciali sulle elezioni 2022.

Diverse puntate de Il Paradiso delle Signore sono saltate, anche se poi recuperate il sabato. Che cosa succede invece per l'episodio del 26 settembre?

La Rai ha deciso di mandare in onda uno speciale del Tg 1, dedicato appunto ai risultati delle elezioni 2022. Lo speciale prenderà il posto del consueto appuntamento con Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone.

Quando va in onda Il Paradiso delle Signore del 26 settembre

Se la puntata di Oggi è un altro giorno verrà cancellata per lo speciale dedicato alle elezioni, non ci saranno variazioni per quanto riguarda Il Paradiso delle Signore.

L'episodio odierno andrà regolarmente in onda alle 16:05 dopo lo speciale, per lasciare poi spazio alle notizie di cronaca e attualità de La vita in diretta.

A seguire, la sfida tra squadre dell'amata trasmissione preserale Reazione a catena condotta da Marco Liorni, che proseguirà per tutto ottobre.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 26 settembre su Rai 1

Che cosa succederà nell'episodio di oggi de Il Paradiso delle signore? Salvatore è triste per la partenza improvvisa di Anna, che non ha nemmeno voluto che la accompagnasse. Un atteggiamento molto strano, che nasconde senza dubbio un 'altra verità. A consolare Salvatore ci pensano l'amico Marcello e il buon Armando.

Anche Agnese è partita per Londra, decisa a raggiungere Tina, che sta affrontando una gravidanza difficile. Nel frattempo, Matilde viene convinta da Adelaide e Marco a rimanere a Villa Guarnieri e a non darla vinta al marito Tancredi, che la rivorrebbe a Belluno.

Buone notizie al grande magazzino: Vittorio comunica allo staff che Il Paradiso Market verrà distribuito anche in Italia. Adelaide è costretta a vedere con dispiacere la gioia di Umberto e Flora, che festeggiano insieme l'evento. Chi non è felice è la povera Clara, che viene presa di mira da Irene: secondo lei, non ha la stoffa per diventare Venere a tutti gli effetti.