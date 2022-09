Ecco le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata in onda venerdì 16 settembre 2022 su Rai 1 in prima visione assoluta alle 16:05. L'episodio può essere visto anche on demand accedendo al portale RaiPlay.

Adelaide, da quando è tornata al grande magazzino, ha creato solo scompiglio, approfittando della temporanea assenza di Vittorio. Ha dettato legge, umiliato il personale e messo in cattiva luce Flora, il suo vero obiettivo. Agnese ha addirittura dato le dimissioni, esasperata dal comportamento impossibile della contessa.

La signora Amato però si è subito pentita del suo gesto e, dopo una sonora ramanzina di Conti ad Adelaide, ha riavuto ciò che era suo.

Nonostante ciò la contessa non si fermerà e Vittorio sarà costretto a usare le maniere forti. Nel frattempo un gradito ritorno farà felici i fan de Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore 7 episodio 4 trama

Veronica ed Ezio non sono d'accordo per quanto riguarda la punizione di Gemma, che ha passato l'estate in convento dopo ciò che ha combinato ai danni di Gloria e Stefania.

La giovane Zanatta, quando ha chiamato la madre, si trovava già a Milano, senza che nessuno lo sapesse, e l'ha pregata di farla tornata a casa. Ancora una volta Gemma ha preferito raccontare bugie per ottenere ciò che vuole. Peccato che Roberto la veda e lo dica immediatamente a Ezio.

Mosso a compassione, il signor Colombo si fa intenerire e riporta Gemma a casa, facendole promettere di comportarsi bene.

Irene torna a Milano per riabbracciare Anna e Salvo

Nella nuova puntata della soap Il Paradiso delle Signore, il ritorno di Maria ha fatto felici tutti, rimasti stupiti dal suo cambiamento. Vittorio ha grandi progetti per lei e non solo.

Ma quello di Maria non è l'unico ritorno in quel di Milano. Arriva il giorno tanto atteso da Salvatore e Anna, che accolgono a braccia aperte la piccola Irene, decisa a vivere con loro.

Nel frattempo, Stefania continua con i preparativi per la festa di fidanzamento con Marco, ma il suo unico pensiero è che sua madre Gloria ottenga il permesso per poter essere presente.

L'unica persona che potrebbe convincere il direttore è Adelaide, ma la contessa farà questo favore al nipote?

Adelaide fa fuori Flora, anticipazioni Il Paradiso delle Signore

La contessa ce l'ha fatta. Tra lo stupore dei presenti al grande magazzino, annuncia contenta e soddisfatta che Flora non lavorerà più al Paradiso come stilista, dal momento che ha dato le dimissioni.

Umberto, furioso, non sta a guardare ed è deciso a fare di tutto per mettere fuori gioco una volta per tutte Adelaide. Elabora così un piano, che se andasse in porto cambierebbe per sempre la situazione.