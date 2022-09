L’amatissima serie televisiva italiana Il Paradiso delle signore ambientata negli anni Sessanta a Milano, in cui i cambiamenti culturali sono forti e le nuove tendenze si affermano con successo, sta continuando ad appassionare il pubblico. Le anticipazioni riguardanti l’episodio in programmazione il 6 ottobre 2022, rivelano che Stefania Colombo (Grace Ambrose) vorrà farsi perdonare dal fidanzato Marco di Sant’Erasmo (Moisé Curia) rimasto deluso per non averlo citato durante un’intervista.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 6/10: Stefania si rende conto di aver fatto un errore, Adelaide attua una strategia

Nella diciannovesima puntata dello sceneggiato che regala forti emozioni ai telespettatori e in onda su Rai Uno giovedì 6 ottobre a partire dalle ore 16:05 circa, Stefania troverà la soluzione per ricevere il perdono dal fidanzato Marco dopo averlo deluso per l’atteggiamento avuto durante un’intervista concessa alla troupe della Rai al circolo: la giovane scrittrice sarà consapevole di aver sbagliato a non parlare del suo amato quando ha fatto i ringraziamenti per il suo primo libro.

Nel contempo la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) metterà in atto una delle sue strategie, dopo aver promesso a Marcello (Pietro Masotti) di poter contare sul suo aiuto per la sua scalata sociale: purtroppo l’incontro con il banchiere Fumagalli prenderà una piega che la contessa di Sant’Erasmo non si sarebbe mai aspettata.

Maria incoraggiata da Paola, Flora alla ricerca di un tessuto particolare per la collezione

Intanto Maria (Chiara Russo) mostrerà dei bozzetti a Paola (Elisa Cheli) che la incoraggerà a credere di più in sé stessa: a differenza di quest’ultima, la stilista Flora (Lucrezia Massari) dimostrerà di non apprezzare le realizzazioni della giovane ricamatrice, che faranno colpo anche su Matilde (Chiara Baschetti) entrata a far parte del team del paradiso con il ruolo di vice al posto della parente Adelaide.

Intanto in atelier ci sarà un problema da risolvere, poiché il capo di punta della collezione rischierà di non essere prodotto quando Flora non riuscirà a trovare un tessuto particolare su cui aveva messo gli occhi: l’unica persona in grado di aiutare la fidanzata del commendatore Umberto (Roberto Farnesi) sarà la new entry Matilde, ma ciò significherà per quest’ultima agire ai danni della contessa di Sant’Erasmo dopo aver accettato di distruggere la fanciulla.

Per terminare lo staff del lussuoso negozio di Milano si riunirà, per vedere la recente intervista che la figlia di Ezio (Massimo Poggio) e Gloria (Lara Komar) ha rilasciato proprio tra le mura del circolo.