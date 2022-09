Arrivano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore delle puntate dal 19 al 23 settembre 2022 in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:05 circa e in replica su RaiPlay. Sarà una settimana piuttosto difficile, con Umberto costretto a mentire a Flora e Stefania sopraffatta da sentimenti contrastanti. Anche Marco verrà ingannato da una persona che credeva di fiducia e la sua reazione non sarà affatto all'acqua di rose.

Adelaide, per la prima volta, verrà isolata da tutti e il suo potere sembrerà venire meno, ma non la sua rabbia e la voglia di vendicarsi.

Al centro dell'attenzione ci sarà anche la famiglia Amato: Agnese dovrà partire subito per raggiungere la figlia Tina, mentre Anna riceverà una misteriosa e sconvolgente telefonata.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 19 al 23 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate settimanali Il Paradiso delle Signore vedranno Anna partire per l'America con la madre. Anche Agnese dovrà fare i bagagli, dopo che Tina le dirà di essere in dolce attesa, ma che la sua gravidanza è a rischio. La signora Amato non perderà tempo per raggiungere la figlia e starle accanto.

Nel frattempo, Stefania ripensa a quanto è stata felice alla festa di fidanzamento con Marco, soprattutto per la presenza della madre.

Ezio è deciso a fare di tutto per Gloria che non merita di restare in carcere.

Per Gemma è tempo di tornare al Paradiso e la prima persona che incontra è Stefania, alla quale presenta le sue sincere scuse. Stefania, però, è molto fredda con lei, ancora scossa per tutto quello che è scaturito dal suo ricatto.

Umberto mente a Flora nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore

Matilde ha deciso di non ripartire per Belluno e di stare al fianco di Adelaide, che è isolata da tutti, visto il suo comportamento al grande magazzino. Persino Vittorio le ha dato contro, senza risparmiarsi.

Intanto, rivediamo Marcello tornare dalla Svizzera, dove ha studiato economia.

Ora è completamente cambiato: elegante e raffinato, è pronto per inserirsi nell'alta società. Ciò che non è cambiato è il suo amore per Ludovica.

Matilde e Vittorio si incontrano al grande magazzino e sono stupiti di vedersi in questa seconda circostanza. Dopo le presentazioni ufficiali, Conti sembra avere la testa tra le nuvole.

Umberto sta ricattando Adelaide per neutralizzarla, ma non nuove far preoccupare Flora. Decide così di raccontarle una bugia, che non sarà esente da conseguenze.

Veronica apprende la storia di Luigino ne Il Paradiso delle Signore 7

Mentre Umberto continua con il suo piano ai danni di Adelaide, Marco non sa se rivelare a Stefania che, in realtà, sua zia ha cercato di ostacolare l'uscita temporanea dal carcere di Gloria per presentarsi alla loro festa di fidanzamento.

Marcello può solo seguire le vicende di Ludovica dai rotocalchi, ma è deciso a riconquistarla, accada quel che accada. Intanto, Matilde viene a sapere che suo marito Tancredi è in città e ha un tuffo al cuore. Si rifugia nelle braccia di Vittorio in lacrime e Conti è pronto a consolarla.

Veronica apprende da Clara la storia di Luigino, il bambino che Gemma ha aiutato durante la sua permanenza in convento. Infine, Salvo rimane solo, dopo che Anna lo convince a non partire con lei in America. La misteriosa Imbriani nasconde qualcosa, dopo la sconvolgente telefonata che ha ricevuto.