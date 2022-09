Dopo mesi di attesa, ritornano su Rai 1 le nuove avventure de Il Paradiso delle Signore 7. Le anticipazioni della prima settimana dal 12 al 16 settembre annunciano un sacco di storie rilevanti. Ci saranno dei nuovi ingressi, delle dimissioni inaspettate, seconde possibilità e cambiamenti insperati. Gemma, dopo essere stata mandata in convento per punizione, avrà un segreto con Don Saverio. Stefania chiederà ad Adelaide un favore, ma la contessa agirà nuovamente contro di lei. Sarà Umberto a scoprirla e a metterla con le spalle al muro, costringendola a fare come vuole lui.

Intanto Vittorio rientrerà dagli Stati Uniti e apprenderà che Agnese ha dato le dimissioni dal negozio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Agnese dà le dimissioni

Adelaide si è ormai insediata da tempo nel grande magazzino milanese ma il suo carattere esuberante finirà per far esasperare Agnese. Stanca di continuare a sopportare i maltrattamenti della contessa di Sant'Erasmo, la madre di Salvatore darà le dimissioni, sollevando lo stupore generale. Nel frattempo Vittorio si ritroverà ad essere lontano dall'Italia, infatti un imprevisto lo porterà ad essere inchiodato all'aeroporto di New York. Sarà proprio in questo frangente che il direttore del Paradiso delle Signore conoscerà una signora di nome Matilde Frigerio, rimanendone folgorato.

Nel frattempo nel negozio di abbigliamento verranno assunte due ragazze, Elvira e Clara, le quali rivestiranno il ruolo di Venere. A gestirle ci penserà Irene, che ha preso il posto di capocommessa in quanto Gloria si ritrova in carcere. Per quanto riguarda Stefania, la ragazza sarà all'apice del successo grazie al libro che ha pubblicato e che narra la storia di sua mamma.

Stefania chiede ad Adelaide un favore

Le dimissioni di Agnese non faranno altro che infiammare i pettegolezzi a riguardo, con Marco e Umberto intenti a far rinsavire Adelaide. Riuscirà il commendatore Guarnieri a persuadere la contessa a far tornare il sereno al Paradiso delle Signore? A quanto pare no, perché Adelaide si mostrerà irremovibile.

E mentre Roberto, Anna e Flora saranno molto preoccupati per la situazione disastrosa che la contessa ha generato, tra la new entry Clara e Irene non mancheranno scaramucce. Agnese, dopo aver perso il lavoro al negozio, si sfogherà con Armando e, proprio quando la donna sarà demoralizzata, spunterà Vittorio Conti!

Per Stefania sarà anche tempo di preparare la festa di fidanzamento con Marco, che si terrà al Circolo. La ragazza vorrebbe avere al suo fianco Gloria, perciò chiederà ad Adelaide di intercedere per far uscire la donna dal carcere almeno per la sera dell'evento.

Maria ritorna a Milano nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano che Gemma sarà spedita in convento da sua madre, come punizione per le sue malefatte ai danni di Stefania Colombo.

La ragazza telefonerà a Veronica per chiederle di farla tornare a casa, ma quest'ultima sarà irremovibile. In realtà Gemma si troverà a Milano, all'insaputa di tutti. Sarà Roberto a notarla per puro caso e non esiterà ad informare Ezio. Quest'ultimo riporterà a casa la figlia della sua compagna.

Terminata l'estate, Maria Puglisi rientrerà a Milano e verrà accolta con entusiasmo dalle sue amiche e colleghe del Paradiso delle Signore. Anche Vittorio sarà felice di rivederla e la informerà dei progetti che ha in serbo per lei.

Agnese torna al Paradiso delle Signore, Flora si dimette

Agnese verrà riassunta al negozio, ma con Adelaide la situazione sarà sempre la stessa di prima. Capendo di essere lei il problema, Flora deciderà di dimettersi, con la speranza che il clima del magazzino torni ad essere quello di un tempo.

Adelaide darà la notizia, destando stupore tra i dipendenti del negozio, e annuncerà che presto cercheranno un rimpiazzo. Il commendatore Guarnieri non se ne starà con le mani in mano e cercherà di neutralizzare la contessa minacciando di rivelare a Marco quello che ha appena commesso ai danni di Stefania. Adelaide, infatti, chiederà al direttore del carcere di non far uscire in alcun modo Gloria.

Gemma non vuole che si sappia del suo gesto

Veronica non approverà il ritorno della figlia, nonostante Ezio pensi che meriti una seconda chance. Gemma infatti, sembrerà cambiata. L'estate in convento l'ha portata ad avvicinarsi ad un ragazzino, aiutandolo a trovare una famiglia affidataria. Nonostante Don Saverio sia a conoscenza di questo bel gesto, Gemma vorrà che rimanga tutto un segreto.

Spazio anche a Salvatore e Anna, che sono ormai marito e moglie. In attesa di rivedere la sua piccola Irene, gli Amato si attiveranno per accoglierla. Intanto a Milano giungerà anche Matilde, la donna che Vittorio ha incontrato negli Stati Uniti nonché moglie di Tancredi, fratello di Marco. Cosa succederà quando il direttore del Paradiso la incontrerà?