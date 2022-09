Finalmente l'attesa è finita. Terminate le repliche, Il paradiso delle signore è pronto a debuttare con le puntate inedite su Rai 1 lunedì 12 settembre alle 16. Come sempre gli episodi potranno essere rivisti su RaiPlay. Sarà una stagione ricchissima di nuove trame, mentre le storie rimaste in sospeso prenderanno pieghe decisamente insolite. Tra queste c'è quella di Umberto e Flora, che ha stupito non poco i telespettatori. Era difficile immaginare che Umberto lasciasse davvero Adelaide e la villa, specie dopo aver preso le distanze con la giovane Ravasi, pronta a partire per l'America.

Ma ecco che l'idea di perderla per sempre ha fatto capire a Guarnieri la cosa giusta da fare, fermandola all'ultimo momento come nei migliori finali dei film romantici.

Lieto fine dunque per Umberto e Flora? Sarà difficile, visto che Adelaide è furiosa e pronta a tutto per distruggere entrambi. La sua prima vittima sarà proprio la giovane Ravasi, alla quale renderà la vita impossibile. Occhio però alla neo coppia, che proteggerà il suo amore, come ha anticipato Roberto Farnesi, svelando anche ulteriori dettagli molto interessanti sul loro futuro.

Umberto e Flora daranno scandalo: Il paradiso delle signore nuove anticipazioni

C'è fervente attesa per le puntate inedite de Il paradiso delle signore, ma da lunedì 12 settembre si potrà entrare nel vivo delle trame.

Si inizierà da dove si erano conclusi gli episodi della precedente stagione, raccontando cosa è successo durante l'estate. Mesi difficili per la famiglia Colombo, che rischia di non essere più affiatata come un tempo. Veronica ha capito che Ezio ama Gloria, come farà a restare al fianco di un uomo che non la desidera veramente?

Riapre ufficialmente il grande magazzino ma, questa volta, Vittorio non è solo. Al suo fianco c'è la socia Adelaide, che ha ottenuto da Dante le quote di Umberto, estromesso dagli affari. Una bella mossa da parte della contessa, che può così mettere in atto la sua vendetta giornalmente contro l'odiata Flora. Attenzione però, perché secondo le anticipazioni, anche altri personaggi ne faranno le spese, in primis Agnese.

Nonostante l'odio di Adelaide, Umberto resterà al fianco di Flora e ne succederanno delle belle, come ha svelato Roberto Farnesi a Telesette: “Effettivamente Flora e Umberto creeranno parecchio scandalo''. Che cosa succederà dunque tra di loro?

Risvolti interessanti per Umberto e Flora ne Il paradiso delle signore 7

Nell'intervista Roberto Farnesi non ha voluto anticipare troppo, ma ha fatto chiaramente intendere che nei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, Umberto e Flora resteranno uniti e combatteranno la cattiveria di Adelaide, forti del loro amore. Tuttavia, dice l'attore, nel corso delle puntate ci saranno risvolti interessanti.

Nella relazione tra Flora e Umberto ci saranno imprevisti e un continuo rimescolare le carte. Adelaide otterrà ciò che vuole o vincerà l'amore? Non resta che attendere le nuove puntate per scoprire come evolveranno le trame.