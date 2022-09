Proseguono i consueti appuntamenti con il Paradiso delle Signore, in onda da lunedì a venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Durante il prossimo episodio del 30 settembre, non possono mancare nuovi e avvincenti colpi di scena. In particolare, i riflettori continuano ad essere puntati sulla Contessa Adelaide, la quale ha deciso di voler cedere le quote del suo magazzino. In questo modo, si aprirebbe l'opportunità per Vittorio di tornare ad essere il direttore dell'atelier meneghino.

Adelaide cambia idea sul Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo episodio de Il Paradiso delle Signore, Vittorio è sul punto di acquistare, finalmente, le quote del magazzino cedute da Adelaide.

D'altronde, ha avuto il grande sostegno sia di Umberto che di Matilde, la quale ha fatto da mediatrice con la sua amica per convincerla. Tuttavia, è risaputo che la Contessa è una donna alquanto determinata. Nella sua testa ci sono già dei piani ben precisi.

Così, proprio sul più bello, decide di cambiare le carte in tavola e fare un passo indietro. In questo modo, però, Vittorio perde la speranza di poter avere in mano le redini del suo amato magazzino. Infatti, l'uomo resta profondamente deluso, poiché dopo l'incontro avuto con Adelaide, aveva creduto di poter chiudere ufficialmente la trattativa.

Alfredo ottiene un posto al Paradiso delle Signore

Nel frattempo, Matilde è impegnata a risolvere questioni molto importanti con suo marito Tancredi.

La donna crede davvero che lui possa restituirle i soldi dell'assicurazione, in seguito all'incendio avvenuto al suo mobilificio. Tuttavia, anche in questa occasione, deve fare i conti con la dura realtà: lui non è l'uomo che spera. Infatti, il fratello di Marco ha in mente ben altri piani e non è intenzionato a restituirle nulla.

Invece, dopo tanto tempo, arriva finalmente il momento per Gemma di confrontarsi con il suo ex fidanzato Marco. Da quando ha fatto ritorno nella città meneghina, sperava di poter incontrare il giovane giornalista, in modo tale da far pace. D'altronde, in tutti questi mesi la giovane Zanatta è maturata tanto e non ha intenzione di lasciarsi sfuggire le persone alle quali tiene di più, per degli errori commessi in passato.

Infine, per Alfredo si apre un'altra importante opportunità per avvicinarsi alla sua amata Irene. Da quando ha fatto ritorno a Milano, continua a corteggiarla, nella speranza che prima o poi ceda al suo fascino. Tuttavia, però, dopo che la capocommessa ha scoperto le sue menzogne, non ha voluto saperne. Adesso, però, è l'occasione giusta per farsi perdonare, poiché Armando gli propone un posto all'interno del magazzino del Paradiso delle Signore.