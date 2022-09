Dopo tanta attesa su Rai 1 andranno in onda le nuove puntate della settima stagione della soap opera Il Paradiso delle Signore, che torneranno in prima visione assoluta da lunedì 12 settembre prendendo il posto della telenovela Sei sorelle. Nel corso della puntata in programmazione il 16 settembre 2022, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) dovrà rinunciare a trovare la sostituta della stilista Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), dopo essere stata minacciata dal cognato Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, puntata del 16/09: Adelaide costretta a riassumere Flora in atelier

Gli spoiler della quinta puntata dello sceneggiato, che verrà trasmessa sul piccolo schermo venerdì 16 settembre, raccontano che il commendatore Umberto non perderà tempo per agire non appena sua cognata Adelaide, a seguito delle dimissioni della rivale Flora, vorrà trovare in fretta una nuova stilista per l’atelier.

Guarnieri minaccerà la contessa di Sant’Erasmo, che non avrà altra scelta oltre a quella di riassumere la figlia del defunto Achille Ravasi (Roberto Alpi). Se non l'avesse fatto il cognato avrebbe svelato a suo nipote Marco (Moisé Curia) che Stefania (Grace Ambrose) non avrebbe potuto riabbracciare la madre Gloria (Lara Komar) per colpa sua, in quanto la contessa ha chiesto al direttore del carcere di non concedere a Gloria il permesso per uscire e prendere parte alla festa di fidanzamento della figlia.

Gemma nasconde un segreto ai suoi familiari, Gloria partecipa alla festa di fidanzamento di Stefania e Marco

A questo punto Adelaide farà sapere di essere stata ricattata alla parente Matilde (Chiara Baschetti). Nel contempo non passerà di certo inosservato il cambiamento di Gemma (Gaia Bavaro) dopo essere stata accolta da Ezio (Massimo Poggio) a casa: durante il periodo estivo trascorso in convento la fanciulla ha aiutato un bambino a trovare una famiglia per merito della complicità di Don Saverio (Andrea Lolli), ma preferirà non far venire a galla il gesto di cui si è resa protagonista.

Stefania, nonostante lo zampino di Adelaid,e riuscirà a riabbracciare la madre Gloria grazie a Roberto (Filippo Scarafia) e Vittorio (Alessandro Tersigni). Quest’ultimo, durante l’evento in cui la giovane Colombo e Marco ufficializzeranno la loro storia d’amore, sarà in procinto di incrociare Matilde, la moglie di Tancredi, e colei da cui è rimasto folgorato quando si trovava all’aeroporto di New York.