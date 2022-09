Sta per concludersi una nuova settimana de Il Paradiso delle Signore. L'ultimo appuntamento, quello riferito a venerdì 30 settembre 2022, corrisponde alla puntata numero 15. Verrà dato spazio a molti protagonisti, come Matilde, che metterà una buona parola con Adelaide per far cedere a Vittorio le quote che ha sottratto a Umberto e forse riuscirà nel suo intento, anche se alla fine le carte in tavola potrebbero cambiare.

Matilde aiuta Vittorio con Adelaide

Come confermano le anticipazioni, nella puntata del 30 settembre de Il Paradiso delle Signore verrà dato spazio ad Adelaide, che sembrerà intenzionata a cedere le sue quote del grande magazzino a Vittorio Conti, quelle che ha sottratto a Umberto.

Una decisione inaspettata, in cui dietro si cela lo zampino di Matilde, la quale metterà una buona parola per favorire Conti.

Anche se questo passaggio di consegne potrebbe avvenire per merito di Matilde, e non per volontà spontanea di Adelaide, Vittorio ne sarà estremamente felice. Questa apertura verrà considerata già una mezza vittoria dall'uomo, che ha avuto buone sensazioni dopo l'incontro con la Contessa.

Vittorio affronterà la giornata in allegria, forse per la speranza che l'affare con la Contessa si possa chiudere entro poche settimane. Un Vittorio che sembrerà aver ritrovato il sorriso di un tempo, ma che potrebbe durare poco, perché Adelaide potrebbe cambiare inaspettatamente idea.

Il Paradiso delle Signore 30 settembre 2022

Spazio anche a Marco, che parlerà con Matilde per dirle che, per il suo bene, deve allontanare Tancredi dalla sua vita. L'uomo, infatti, tratta la moglie in modo violento e arrogante. Nonostante ciò Matilde non sembrerà intenzionata a volersi allontanare da lui, sia per i suoi doveri di moglie, ma anche perché conosce il carattere del marito e spera che col passare del tempo possa cambiare.

Matilde Frigerio penserà inoltre che l'uomo le darà indietro i soldi dell'assicurazione presi dopo l'incendio al mobilificio. Purtroppo la realtà sarà molto distante da questa possibilità. Il marito della donna, infatti, sembrerà non avere intenzione di restituirle i soldi, anzi avrà in mente dei progetti per sfruttare quel denaro.

Si parlerà ancora della separazione tra Marco e Gemma. La giovane non ha mai spesso di soffrire per lui, in più sarà ancora affranta per il fatto che Marco si sia fidanzato con Stefania, un colpo basso per Gemma.

Si parlerà anche di Armando, che proporrà ad Alfredo di lavorare con lui al grande magazzino come magazziniere. In questo modo il ragazzo potrebbe stare vicino a Irene. Quest'ultima invece, dopo aver scoperto le menzogne del giovane, si è allontanata da lui forse per sempre.