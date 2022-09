La serie televisiva italiana di successo intitolata Il Paradiso delle signore prosegue la sua messa in onda, tra nuove storie e tante emozioni in grado di far rimanere il pubblico affezionato con il fiato sospeso. Dalle anticipazioni si evince che, nel corso dell’episodio in programma su Rai 1 il 4 ottobre, la presenza predominante della nuova protagonista Matilde Frigerio di Sant’Erasmo (Chiara Baschetti) al grande magazzino del capoluogo lombardo farà tremare il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, puntata del 4/10: Matilde deve eliminare Flora, Gemma chiede aiuto a Stefania

Gli spoiler riguardanti la messa in onda della 17esima puntata dello sceneggiato giunto alla sua settima stagione, raccontano che, tanto per cominciare, Adelaide (Vanessa Gravina), non appena Matilde le dirà di voler svolgere il ruolo di vice al circolo in totale indipendenza, accetterà la richiesta della parente ma ad una sola condizione: in particolar modo, la new entry dovrà mettere il bastone tra le ruote in tutti i modi alla stilista Flora, tornata a lavorare al grande magazzino milanese dopo aver dato le dimissioni proprio a causa della contessa.

Intanto, Gemma (Gaia Bavaro), dopo aver rincuorato la madre Veronica (Valentina Bartolo), chiederà supporto alla sorellastra Stefania (Grace Ambrose), con l’obiettivo di fare in modo che Ezio (Massimo Poggio) non si dimentichi dell’anniversario del primo incontro con la propria amata.

Adelaide accetta di aiutare Marcello, Umberto e Flora tremano a causa dell’arrivo di Matilde al circolo

Nel contempo, Irene (Francesca Del Fa), la capocommessa temporanea de 'Il paradiso', dopo essersi fatta male durante le lezioni di twist a Salvatore (Emanuel Caserio), proporrà che sia la nuova venere Elvira (Clara Danese) ad accompagnare alla gara il barista siciliano, deciso a portarsi a casa la vittoria per stupire la moglie Anna (Giulia Vecchio).

Successivamente, Marcello (Pietro Masotti) si renderà protagonista di un gesto del tutto inaspettato, nell’istante in cui metterà al corrente la contessa Adelaide di Sant'Erasmo dei suoi piani: quest’ultima, a sorpresa, accetterà di aiutare Barbieri a fare la sua scalata sociale. Per terminare, il commendatore Umberto e la sua fidanzata Flora non nasconderanno il loro evidente turbamento a causa dell’arrivo di Matilde a 'Il Paradiso' che, intanto, sarà decisa a trovare il modo per essere considerata da Vittorio (Alessandro Tersigni) una persona di cui si può fidare, pur essendo parente della contessa di Sant’Erasmo.