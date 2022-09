Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle signore in onda dal lunedì al venerdì alle 16:05 e in replica su RaiPlay. Come spesso accade, la soap tratta vicende accadute realmente negli anni in cui è ambientata. Questa è la volta della tragedia del Vajont, che ha messo in ginocchio l'Italia degli anni '60.

Tutti al grande magazzino si organizzano al meglio per dare il proprio contributo, ma chi si impegna di più e Gloria, finalmente libera dopo mesi di carcere grazie al libro scritto dalla figlia Stefania.

Attenzione a Matilde che, improvvisamente, prende la decisione di lasciare Milano, che cosa sta accadendo?

Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda martedì 11 ottobre.

Adelaide e Gloria aiutano le vittime del Vajont: Il Paradiso delle signore anticipazioni

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore raccontano che nella soap verrà portato il disastro del Vajont, una delle piaghe dell'Italia degli anni Sessanta.

Gloria, appena uscita dal carcere, non resterà di certo indifferente e si mobiliterà per aiutare le persone sfollate. Per farlo, attingerà alla sua cospicua eredità, dimostrando come sempre la sua proverbiale generosità.

Anche Marcello e Salvatore, colpiti da quanti successo, pensano di dare il loro contributo preparando cibo e acqua per le persone che sono state evacuate dalle proprie abitazioni.

Umberto dà un ultimatum ad Adelaide: trame Il Paradiso delle signore

Ovviamente, anche Don Saverio cerca come può di dare una mano alle povere vittime. Organizza così un punto di raccolta in chiesa per raccogliere vestiti e coperte.

Come raccontano le anticipazioni della seguitissima soap opera in onda su Rai 1, Adelaide vorrà contribuire agli aiuti, chiedendo a Fiorenza di coinvolgere la Banca Guarnieri.

Una mossa che le costerà cara.

Umberto, infatti, non la farà passare liscia ad Adelaide e le darà un aut aut: se vuole il denaro necessario, dovrà presentarsi davanti a lui di persona.

Matilde parte improvvisamente: anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7

Il Comune di Milano mette in piedi un'iniziativa per aiutare gli sfollati e per sensibilizzare la popolazione a dare il proprio contributo.

Roberto ha un'idea che potrebbe essere molto utile e la comunica a Vittorio: organizzare anche al grande magazzino una campagna simile.

Infine, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rendono noto che Matilde, senza dire nulla a nessuno, ha deciso di lasciare improvvisamente la città.

Vittorio è sorpreso e preoccupato nello stesso tempo e ha paura che Matilde possa essersi cacciata in qualche guaio per colpa di Tancredi, che non ha mai smesso di darle il tormento.