Il Paradiso delle signore, dopo la lunga pausa estiva, torna con nuovi episodi che si annunciano davvero emozionanti e ricchi di novità. Secondo le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 12 al 16 settembre, la contessa Adelaide di Sant'Erasmo sarà determinata a farla pagare a Flora, ma finirà per generare malcontento in tutti i lavoratori del grande magazzino, in primis Agnese, che darà le dimissioni.

Nel frattempo Stefania e Marco si appresteranno a festeggiare il loro fidanzamento e la ragazza vorrebbe avere la madre vicina. Intanto Vittorio conoscerà Matilde, e Maria e Gemma torneranno a Milano molto cambiate.

Il Paradiso delle signore, trame 12-16 settembre: Agnese si dimette

Il Paradiso delle Signore è pronto a riaprire i battenti con diverse novità, anche nel suo organico. Gli episodi in onda dal 12 al 16 settembre, infatti, vedono l'arrivo di due nuove veneri, Elvira e Clara. Irene, invece diventerà capo commessa, prendendo il posto di Gloria, che sarà in prigione dopo essersi costituita. Paola rientrerà dal congedo per la maternità e Stefania riuscirà a pubblicare il suo primo libro nel quale racconterà la storia di sua madre. Gemma, invece, subirà una punizione per il suo comportamento meschino nei confronti di Stefania e verrà mandata in convento, dove ci resterà a lungo visto che Veronica sarà restia a farla tornare a Milano, al contrario di Ezio.

Nel frattempo Adelaide prenderà il comando del Paradiso e farà di tutto per vendicarsi di Flora, la quale le ha "rubato" Umberto, ma non farà altro che scontentare tutti i dipendenti del grande magazzino. Per via del suo comportamento, infatti, Agnese non ne potrà più di subire le sue angherie e si dimetterà, lasciando tutti senza parole.

Ovviamente il giorno successivo non si farà altro che parlare della scioccante decisione della sarta. Intanto Vittorio, che resterà bloccato a New York, farà la conoscenza di Matilde Frigerio e resterà subito affascinato da lei.

Il Paradiso delle signore, puntate 12-16 settembre: Stefania vorrebbe Gloria alla sua festa di fidanzamento

Adelaide, come detto, non farà altro che creare tensioni tra i dipendenti e così Marco e Umberto cercheranno di farle capire che deve al più presto far tornare il sereno al Paradiso, ma lei resterà immobile sulle sue posizioni, così come Agnese non vorrà tornare in negozio. Nel frattempo Irene sembrerà non sopportare per nulla la nuova venere Clara e avrà non pochi screzi con lei, mentre Flora, Anna e Roberto cercheranno il modo di rimediare ai problemi provocati dalla Contessa. Intanto Agnese si confiderà con Armando e poco dopo riceverà la visita di Vittorio, il quale la convincerà a tornare a lavoro.

La sarta accetterà e non appena rimetterà piede nel grande magazzino, si confronterà con Adelaide.

Tuttavia le rassicurazioni di Conti non basteranno a riportare il sereno in atelier e non servirà nemmeno il ritorno di Maria, che si presenterà molto diversa da com'era prima. Flora si renderà conto che il vero problema è lei e così deciderà di dimettersi. Nel frattempo Stefania e Marco saranno intenti a preparare la loro festa di fidanzamento e il ragazzo pregherà Adelaide di parlare con il direttore del carcere per far sì che Gloria possa essere presente a una serata così importante per Stefania. Più tardi Gemma telefonerà a Veronica per chiederle di farla tornare a casa, dopo aver trascorso tutta l'estate in convento.

La donna penserà che non sia giunto ancora il momento, ma non saprà che la figlia è già a Milano all'insaputa di tutti.

Stefania riabbraccia la madre, Umberto minaccia Adelaide

Roberto incontrerà casualmente Gemma e metterà subito al corrente Ezio, il quale la riporterà a casa. Veronica, però, si arrabbierà molto con lui, in quanto riterrà che non avrebbe dovuto riportare la figlia a casa, ma per lui sarebbe giusto darle una seconda possibilità, nonostante ciò che è accaduto in passato. In effetti la giovane sembrerà davvero cambiata: ha aiutato un bimbo a trovare una famiglia affidataria, ma non vorrà parlare a nessuno del suo bel gesto. Intanto Stefania coltiverà la speranza che sua madre possa avere il permesso di uscire di prigione per partecipare alla sua festa di fidanzamento.

La giovane, grazie all'aiuto di Roberto e Vittorio, riuscirà effettivamente a riabbracciare la madre alla sua festa, nonostante Adelaide farà di tutto per impedire che ciò accada.

Intanto a Milano arriverà Irene, la figlia di Anna, e tutta la famiglia Amato si organizzerà per accoglierla e farla sentire a casa. Poco dopo al Paradiso Adelaide annuncerà che Flora ha deciso di rassegnare le sue dimissioni e stupirà tutti anche perché li metterà al corrente del fatto che ha intenzione di cercare subito una stilista che possa sostituirla. Tuttavia Umberto la costringerà a respingere le dimissioni e a riaccogliere Flora al grande magazzino, minacciandola di rivelare a Marco che ha chiesto al direttore del carcere di non permettere a Gloria di uscire per la festa di fidanzamento. La contessa, punta nell'orgoglio, si confiderà con Matilde, cognata di Marco, alla quale il giovane è molto legato.