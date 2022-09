La convivenza lavorativa tra Vittorio ed Adelaide non andrà affatto bene e Conti, negli episodi Il Paradiso delle Signore in onda dal 26 al 30 settembre, non appena scoprirà che la Contessa ha intenzione di vendere le sue quote, cercherà di acquistarle, in modo da tornare ad essere l'unico proprietario del grande magazzino. Nel frattempo, Gemma si offrirà di aiutare Clara, mentre Stefania partirà per promuovere il suo libro. Intanto, Salvatore ed Armando saranno preoccupati per Marcello e Alfredo Perico tornerà per corteggiare Irene.

Il Paradiso delle signore, trame 26-30 settembre: Stefania parte per promuovere il libro

Armando e Marcello cercheranno di risollevare il morale a Salvatore, il quale soffrirà non poco la solitudine a causa della partenza di Anna ed Agnese. Nel frattempo, Matilde sembrerà decisa a tornare a Belluno, in quanto riterrà che sia il modo migliore per non sottostare ai ricatti del marito che la vorrebbe nuovamente sotto il suo controllo. Adelaide e Marco le diranno che può restare alla villa tutto il tempo che desidera. Intanto, Irene parlerà con Vittorio e gli dirà che a suo avviso Clara non potrà mai diventare una vera Venere. Poco dopo, Conti verrà a conoscenza del fatto che il Paradiso Market sarà venduto in tutta Italia e ciò farà sì che la nuova collezione approdi in tutte le edicole.

Umberto e Flora si recheranno al Circolo per festeggiare le ultime novità ed Adelaide assisterà al loro brindisi con il cuore in mille pezzi.

Intanto Stefania, come segnalano le trame Il Paradiso delle signore riguardanti le puntate in onda dal 26 al 30 settembre, partirà per presentare il suo libro: La madre ritrovata. Poco dopo, Vittorio chiederà a Paola di aiutare in atelier per sopperire alla mancanza di Agnese.

Clara verrà licenziata dal Paradiso e sparirà nel nulla. A quel punto suo zio, Don Saverio cercherà di aiutarla e per farlo chiederà a Gemma di dargli una mano. Intanto, Ezio parlerà a Gloria dei successi di Stefania e di tutto ciò che sta facendo per farla uscire di prigione quanto prima.

Il Paradiso delle signore, puntate 26-30 settembre: Vittorio vuole comprare le quote di Adelaide

Adelaide ammetterà di aver sbagliato a sfidare Umberto sul terreno degli affari e si confiderà con Matilde dicendole che ha intenzione di vendere le quote del Paradiso. Vittorio non appena verrà a conoscenza delle intenzioni della Contessa, penserà bene di proporle di venderle a lui. Nel frattempo, Don Saverio andrà da Vittorio per chiedergli di dare un'altra possibilità a sua nipote Clara e di riassumerla come Venere mentre Gemma le offrirà il suo aiuto. Poco dopo, Marco dirà a sua cognata Matilde che sarebbe meglio se lasciasse un uomo così egoista e presuntuoso come suo fratello, ma lei coltiverà ancora la speranza che il consorte possa migliorare.

Salvatore scoprirà che il fantomatico ingegner Basile di cui parla sempre Marcello non esiste e si preoccuperà molto per lui e così ne parlerà con Armando. Poco dopo, al Paradiso tornerà Alfredo Perico, ovvero una vecchia conoscenza di Irene. Quest'ultimo tornerà appositamente per lei visto che non l'ha mai dimenticata. Intanto, Ezio, Armando e Vittorio saranno molto contenti per la nuova collezione che arriverà al Paradiso mentre Gemma continuerà a sperare di potersi riconciliare con Stefania e una piccola apertura da parte della Colombo nei suoi confronti ci sarà.

Adelaide cambia idea all'ultimo minuto?

Alfredo tornerà a Paradiso delle signore soltanto per fare la corte ad Irene, ma proprio nel momento in cui la giovane sarà sul punto di cedere alle sue avances, scoprirà che l'uomo non è stato sincero e farà un passo indietro.

Nel frattempo, Marcello parlerà con Salvo e Armando e dirà loro chi è realmente l’ingegner Basile ed inoltre nominerà anche la sua mentore. Poco dopo, Vittorio si rivolgerà ad Umberto per chiedergli aiuto per acquistare le quote del Paradiso di Adelaide. La Contessa sembrerà ben disposta a cedergliele dopo che Matilde medierà in favore del direttore.

L'incontro con la nobildonna andrà molto bene e così Conti affronterà una dura giornata lavorativa con grande entusiasmo, mentre Matilde sarà convinta che Tancredi le restituirà il denaro dell'assicurazione in seguito all'incendio del suo mobilificio, ma si starà soltanto illudendo, visto che finirà per scoprire che lui ha altri programmi. Più tardi, Gemma e Marco parleranno per la prima volta dopo la fine della loro relazione ed Armando proporrà ad Alfredo di proporsi per il ruolo di magazziniere al Paradiso. Infine, Vittorio non vedrà l'ora di tornare ad essere l'unico proprietario del grande magazzino, ma Adelaide è una donna imprevedibile e all'ultimo minuto cambierà idea.