La settima stagione della soap opera italiana Il Paradiso delle signore che ospiterà nuovi personaggi e diretta dai tre registi Francesco Pavolini, Andrea Canepari e Marco Maccaferri è tornata su Rai 1. Nel corso dell’episodio che occuperà il piccolo schermo il 29 settembre 2022, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) non rimarrà di certo fermo a guardare, non appena la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) vorrà vendere le quote del paradiso. In particolare il direttore si darà subito da fare, per convincere la dark lady a cedergli le sue azioni.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 29/09: Gemma decisa a fare pace con Stefania, Alfredo corteggia Irene

Nella quattordicesima puntata della celebre serie televisiva ricca di novità e sorprese in grado di intrattenere i fan e in programmazione sulla prima rete dell’ammiraglia Rai giovedì 29 settembre come al solito dalle ore 16:05 circa, Ezio (Massimo Poggio) e Armando (Pietro Genuardi) saranno felici per l’arrivo della nuova collezione al grande magazzino milanese quanto Vittorio. Intanto Gemma (Gaia Bavaro) continuerà a sperare di riuscire a fare pace con Stefania (Grace Ambrose) prima o poi: per la figlia di Veronica (Valentina Bartolo) sembreranno esserci delle possibilità, visto che finalmente ci sarà uno sblocco per quanto riguarda il suo rapporto con la sorellastra diventata scrittrice durante la sua assenza.

Nel contempo il meccanico Alfredo Perico (Gabriele Anagni) comincerà a corteggiare Irene (Francesca Del Fa), dopo aver rimesso piede al negozio più lussuoso del capoluogo lombardo: purtroppo quest’ultima farà un passo indietro nei confronti del suo vecchio conoscente e spasimante, poiché non reagirà affatto bene a una sua menzogna.

Marcello rivela l’identità di Basile ad Armando e Salvatore, Adelaide intenzionata a cedere le quote a Vittorio

Successivamente Marcello (Pietro Masotti) dopo aver destato parecchia preoccupazione in Salvatore (Emanuel Caserio) sceglierà di essere sincero, visto che tranquillizzerà sia lui e Armando rivelando la vera identità dell’ingegner Basile: in tale circostanza l’ex fidanzato di Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) arriverà a menzionare anche la sua mentore.

Per finire Conti si rivolgerà al commendatore Umberto (Roberto Farnesi) per poter acquistare le quote del paradiso che Adelaide è intenzionata a vendere: Vittorio sembrerà avere la fortuna dalla sua parte, poiché la contessa di Sant’Erasmo per merito della parente Matilde (Chiara Baschetti) farà capire di essere disposta ad accettare la sua proposta.