Prosegue su Rai 1 l'appuntamento con la Serie TV italiana Il Paradiso delle Signore, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle 16:05. In base alle trame degli episodi in onda da martedì 20 a venerdì 23 settembre, Marcello tornerà dalla Svizzera e cercherà in ogni modo di riconquistare Ludovica, anche se lei sarà ormai impegnata con Torrebruna. Gemma rifiuterà di tornare a lavorare in sartoria, mentre Fiorenza proporrà a Umberto di allearsi contro Adelaide.

Marcello torna dalla Svizzera

La puntata de Il Paradiso delle signore non andrà in onda lunedì 19 settembre, in quanto la redazione del Tg1 seguirà in diretta i funerali della Regina Elisabetta II, deceduta l'8 settembre scorso.

Nell'episodio di martedì 20 settembre, Gemma riferirà a Ezio e Veronica che la sera precedente ha visto Stefania. Quest'ultima ha accettato le sue scuse, ma ha mostrato un atteggiamento distaccato nei suoi confronti. Intanto Marcello farà il suo ritorno dalla Svizzera e sarà profondamente cambiato, ma il suo amore per Ludovica è rimasto immutato. Inoltre Roberto apprenderà che Gemma è in cerca di un lavoro, e dopo avere avuto il via libera da Conti, chiederà alle Veneri se sono d'accordo a un suo ritorno al Paradiso.

Gemma rifiuta di tornare a lavorare in sartoria

Secondo le anticipazioni di mercoledì 21 settembre, gli Amato si organizzeranno al fine di seguire al meglio la piccola Irene, figlia di Anna.

Intanto le Veneri acconsentiranno ad avere con sé Gemma, ma la ragazza annuncerà di avere troppo un altro impiego e pertanto declinerà la proposta. Ezio, però, scoprirà che la ragazza ha detto una bugia e la esorterà a tornare sui suoi passi. Inoltre Matilde non presenzierà all'incontro con Vittorio. Guarnieri invece scoprirà che Adelaide ha rivelato a Marco di avere ostacolato la liberazione per un giorno di Gloria e comprenderà che l'ha fatto solo per non restare legata al suo ricatto.

Marco dal canto suo rifletterà se dire tutto a Stefania.

Nella puntata di giovedì 22 settembre, Adelaide aiuterà Vittorio affinché la giornalista Brunella Gasperini sia presente il giorno della presentazione del libro di Stefania. L'obiettivo della contessa è quello di rimediare dopo il sopruso fatto a Marco. Nel frattempo Irene ostacolerà Clara, ma quest'ultima ha il pieno appoggio di Gemma.

In tutto questo Barbieri continuerà a seguire la vita di Ludovica attraverso i rotocalchi, mentre Fiorenza proporrà a Umberto di fare un'alleanza contro Adelaide.

Arriva il giorno della presentazione del libro di Stefania

In base agli spoiler di venerdì 23 settembre, Matilde rifletterà sul presenziare o meno il giorno il cui il marito Tancredi verrà nominato Presidente al Circolo della Stampa. Intanto Marcello si prodigherà per riconquistare il cuore di Ludovica, anche se la ragazza sta con Torrebruna. Infine arriverà il giorno della presentazione del libro di Stefania, mentre Clara riferirà a Veronica che Gemma ha trovato al piccolo Luigino una famiglia.