Prosegue su Rai 1 la programmazione della Serie TV italiana Il Paradiso delle Signore, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 15:55. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 26 a venerdì 30 settembre, Adelaide consigliata da Matilde accetterà di vendere le quote del Paradiso a Conti, ma in seguito cambierà idea. Inoltre Gemma sarà speranzosa che presto Stefania possa perdonarla, mentre Marco spronerà Matilde a lasciare Tancredi.

Adelaide pensa di cedere le proprie quote del Paradiso

Nella puntata de Il Paradiso delle signore in onda lunedì 26 settembre, Armando e Marcello staranno vicino Salvo, visto che Agnese e Anna sono partite.

Intanto Matide sarà propensa a tornare a Belluno per evitare che lei possa essere succube delle scelte del marito, ma Adelaide e Marco la inviteranno a soggiornare a Villa Guarnieri. Inoltre Irene riferirà a Vittorio che Clara non è all'altezza per essere una nuova Venere. Umberto e Flora invece saranno felici perchè presto sarà possibile acquistare la rivista "Paradiso market" in tutta Italia. Per Adelaide sarà una notizia difficile da digerire.

Nell'episodio di martedì 27 settembre, Stefania sarà fuori Milano per pubblicizzare il suo libro. Nel frattempo Don Saverio chiederà aiuto a Gemma di fare qualcosa per sua nipote Clara, da poco licenziata dal Paradiso. In tutto questo Ezio spiegherà a Gloria come Stefania si è battuta molto per far uscire sua madre dal carcere, mentre Adelaide rivelerà a Matilde di stare pensando seriamente di cedere le suo quote del Paradiso.

Gemma spera di essere perdonata da Stefania

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 28 settembre, Don Saverio si rivolgerà a Conti chiedendogli che alla nipote possa essere concessa un'altra possibilità. Gemma si proporrà di aiutare Clara. Intanto Marco inviterà Matilde a lasciare Tancredi, ma lei in cuor suo spererà che possano essere un uomo diverso.

Inoltre Salvo racconterà ad Armando come l'ingegnere Basile di cui parla Marcello, in realtà non esiste. Vittorio invece apprenderà che Adelaide ha deciso di cedere le quote del Paradiso e vorrebbe acquistarle lui.

Nella puntata di giovedì 29 settembre, Vittorio, Ezio e Armando saranno felici della nuova collezione. Nel frattempo Gemma sarà speranzosa di essere perdonata da Stefania, mentre Irene intuirà che Alfredo Pertico la sta raggirando.

Tra le altre cose, Barbieri confesserà a Salvo e Armando che Basile era solo una invenzione e indicherà chi è veramente la sua guida. Adelaide invece darà il suo assenso a vendere a Conti le sue quote dell'atelier.

Armando offre ad Alfredo il lavoro da magazziniere

In base agli spoiler di venerdì 30 settembre, Matilde sarà certa che Tancredi le darà buona parte dei soldi dell'assicurazione, ma in seguito capirà che non è così. Intanto Gemma e Marco si vedranno per la prima volta dopo la loro separazione, mentre Armando offrirà ad Alfredo il ruolo di magazziniere. Infine Conti sarà felice perchè presto sarà l'unico azionista del Paradiso, ma Adelaide cambierà idea all'improvviso.