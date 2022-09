Diverse novità accadranno nel corso delle puntate de Il Paradiso delle Signore trasmesse dal 3 al 7 ottobre su Rai 1. Le trame della soap opera rivelano che Vittorio Conti apparirà deluso da Adelaide e Matilde Frigerio. Salvo Amato, invece, riuscirà a vincere una gara di twist grazie all'aiuto di Elvira.

Il Paradiso delle signore, puntate 3-7 ottobre: Vittorio profondamente deluso da Adelaide e Matilde

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, riguardanti le nuove puntate che saranno trasmesse da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre in prima visione sulle reti nazionali annunciano che Vittorio (Alessandro Tersigni) si sentirà profondamente deluso sia da Adelaide che Matilde dopo aver scoperto che non hanno intenzione di vendergli le quote del grande magazzino.

Intanto, la moglie di Tancredi si presenterà alle veneri del negozio come nuova socia. In questo frangente, la contessa darà a Matilde carta bianca nel suo nuovo lavoro, sebbene ad una condizione.

Veronica, nel frattempo, temerà che Ezio si dimentichi dell’anniversario del loro primo incontro. Per questo motivo, sua figlia proverà a tirarle su il morale. In seguito, Gemma chiederà aiuto a Stefania affinché le preoccupazioni di Veronica non diventino realtà e che Ezio non si scordi la ricorrenza così importante. Ben presto, i telespettatori scopriranno che Colombo sta pianificando una sorpresa alla compagna grazie all’aiuto delle figlie.

Salvo e Elvira vincono la gara di twist

Nelle puntate dal 3 al 7 ottobre de Il Paradiso, Salvatore (Emanuel Caserio) avrà intenzione di prendere parte ad una gara di twist, dove in palio ci sono i biglietti per una crociera.

Il proprietario della caffetteria, infatti, vorrà fare un regalo ad Anna qualora riuscisse nella sua impresa. Di conseguenza, Irene accetterà di dare alcune lezioni di twist al giovane Amato. Sarà in questo frangente, che la sostituta capo-commessa subirà un infortunio. Tale contrattempo porterà Cipriani a proporre Elvira (Clara Danese) come partner di ballo di Salvo.

Tuttavia, inizialmente, la giovane non apparirà convinta a partecipare all’esibizione, in quanto teme di essere denigrata per il suo fisico. Il giovane Amato, a questo punto, cercherà di farle cambiare idea grazie alla sua sensibilità. Alla fine, i due riusciranno ad aggiudicarsi la gara e anche i biglietti per la crociera.

La contessa trova un impiego a Marcello

Marcello (Pietro Masotti), invece, si metterà in contatto con Adelaide, aggiornandola degli ultimi fatti. La nobildonna sceglierà di aiutarlo nella sua lunga ascesa sociale. La contessa, infatti, avrà in mente una strategia ben chiara per aiutare il fratello di Angela. Anche se l’incontro con il banchiere Fumagalli subirà un risvolto inaspettato.

In seguito, il maggiordomo di Sant’Erasmo inviterà Barbieri a recarsi a Villa Guarnieri. Sarà in questo frangente che la cognata di Umberto informerà il giovane di avergli trovato un impiego accanto a uno dei più apprezzati banchieri italiani.