Prosegue l'appuntamento settimanale con gli episodi de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera ambientata a Milano negli anni Sessanta. Le anticipazioni delle puntate che saranno trasmesse da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre mettono in risalto tanti colpi di scena.

In modo particolare, si assisterà all'uscita di prigione della mamma di Stefania, alle minacce che la Contessa di Sant'Erasmo rivolge a Flora, all'iniziativa di beneficenza del Paradiso a seguito di una strage causata dal crollo di una diga e le critiche di Flora ai modelli di Maria.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 16:05 su Rai 1.

Le repliche della telenovela possono essere riviste su RayPlay in streaming oppure on demand in qualunque momento.

Gloria esce dal carcere

Dopo essere uscita dal carcere, Gloria viene accompagnata dalla figlia e da Ezio al Paradiso dove viene accolta da tutti con affetto. Matilde si confida con la Contessa dicendole che tornerebbe col marito solo se notasse un cambiamento radicale in lui.

Mentre Conti esprime a Roberto le proprie perplessità su Matilde, Don Saverio esorta Clara ad avere un atteggiamento diverso nei confronti della perpetua, altrimenti la ragazza rischia di fare ritorno al paese.

Il Paradiso organizza una campagna per aiutare le vittime del crollo di una diga

A seguito dalla notizia diffusa dal telegiornale relativa al crollo della diga del Vajont, la grande famiglia dell'atelier si rimbocca le maniche per aiutare gli sfollati.

Don Saverio, ad esempio, comincia una raccolta di coperte e vestiti.

La contessa, invece, si occupa di una raccolta fondi presso il Circolo e domanda a Fiorenza di chiedere aiuto alla Banca Guarnieri. Conti viene invitato da Roberto a partecipare a una iniziativa di sensibilizzazione organizzata dal comune di Milano a favore di coloro che sono stati colpiti dalla tragedia.

Intanto, Frigerio lascia improvvisamente Milano senza specificare il suo ritorno.

Colombo sta per ottenere l'annullamento di matrimonio

Mentre Maria è scoraggiata, in quanto Ravasi ha criticato i suoi modelli, Flora riceve delle minacce da Adelaide. Dopo aver ricevuto buone notizie sull'annullamento del matrimonio dal suo legale, Ezio si reca immediatamente da Veronica per comunicarle le novità.

Paola incita Ravasi a prendere in considerazione i modelli di Maria, mentre Marcello invita la Contessa a dimenticare Umberto una volta per tutte. Intanto Conti è soddisfatto, dal momento che è stato scelto il suo slogan per la campagna di solidarietà.

Mentre Boscolo va via dal convento, Maria viene turbata da una telefonata di suo padre. Gloria viene invitata dalla famiglia Colombo, ma durante la cena arriva una telefonata che può mettere a repentaglio i progetti di Ezio di sposare Veronica.

Nel frattempo, Frigerio va su tutte le furie dopo aver scoperto che Conti ha usato la frase di una sua lettera per realizzare lo slogan.