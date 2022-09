Tornano su Rai 1 gli appuntamenti con la soap opera italiana il Paradiso delle Signore, la quale va in onda con la sua settima stagione da lunedì 12 settembre a partire dalle ore 15:55. Le anticipazioni delle puntate settimanali in onda fino a venerdì 16 settembre annunciano diversi interessanti sviluppi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Elvira e Clara tornano al negozio

Nel corso delle nuove puntate de il Paradiso delle Signore, due ex veneri tornano all'interno dell'ambito magazzino milanese: Clara ed Elvira. Intanto, da quando Gloria è in carcere, Irene è stata scelta come capocommessa.

Anche Paola ritorna all'atelier, dopo il suo congedo per la maternità. Invece, Stefania inizia a scrivere un libro incentrato sulla storia di sua madre. Nel contempo, Gemma è stata mandata addirittura in convento e, per il momento, sua madre Veronica non vuole che faccia ritorno a Milano.

Il clima all'interno del magazzino non è molto tranquillo, poiché Adelaide decide di insediarsi per cercare di contrapporsi tra Flora e Umberto. Non riesce ancora a digerire l'idea che la stilista le abbia rubato l'uomo. Così facendo, la contessa inizia a generare soltanto dei malcontenti all'interno del Paradiso, al punto che Agnese, stanca di tutta questa situazione, dà le dimissioni.

Una grande festa in arrivo

Intanto Vittorio resta bloccato all'aeroporto di New York e incontra una donna di nome Matilde Frigerio, della quale resta fortemente colpito.

Intanto, Irene e Clara non riescono proprio ad andare d'accordo. Pertanto, il loro rapporto si fa molto teso. Invece, Flora, Anna e il Commendatore cercano in tutti i modi di trovare una soluzione per rimediare ai numerosi danni fatti dalla contessa.

In tutto questo trambusto vi è comunque un momento di grande felicità: la festa di fidanzamento di Marco e Stefania. Mentre i due si apprestano a ultimare i preparativi, il giovane di Sant'Erasmo chiede un favore alla contessa: provare a far uscire di carcere Gloria almeno durante la sera dell'evento organizzato al Circolo.

Il ritorno di Maria al Paradiso delle Signore

Nel contempo, Gemma chiama la mamma Veronica per informarla di voler fare ritorno a casa. Sua madre, però, non sa che sua figlia si trova a Milano. Tuttavia il commendatore incontra per caso la ragazza per le strade della città e decide di informare Ezio. Quest'ultimo, contro la volontà di Veronica, riporta la giovane Zanatta a casa.

Anche Maria fa ritorno in città e viene accolta calorosamente da tutti, in particolare da Vittorio, il quale ha in mente per lei dei progetti importanti. Successivamente, Agnese viene riammessa a lavoro e, nonostante le rassicurazioni del direttore, il clima resta comunque molto teso. Flora, però, capisce che alla base di tutto c'è lei e dà le dimissioni.

La contessa annuncia subito la necessità di dover trovare una nuova stilista, ma Umberto pensa a un modo per poterla neutralizzare.

Umberto 'minaccia' Adelaide

Umberto mette alle strette Adelaide per costringerla a riaccogliere Flora al Paradiso: la minaccia di rivelare a Marco che è stata proprio lei a chiedere al direttore del carcere di non concedere il permesso a Gloria. Pertanto, la contessa decide di sfogarsi con Matilde, la moglie di Tancredi (il fratello del giovane giornalista), la quale è appena arrivata a Milano.

Nel frattempo, nessuno sa che Gemma, nel corso dell'estate, è cambiata profondamente. Ad esempio ha aiutato un bambino a trovare una famiglia affidataria, tuttavia non vuole che il suo gesto venga reso pubblico.

Infine Stefania, nonostante tutti gli ostacoli messi dalla contessa Adelaide, riesce comunque a riabbracciare sua madre Gloria durante la festa del suo fidanzamento, grazie all'aiuto di Umberto e Vittorio.