Il Paradiso delle Signore andrà in onda anche giovedì 6 ottobre 2022 su Rai 1 alle 16:05 come di consueto e in replica su RaiPlay. La protagonista è Adelaide che, nonostante le sue buone intenzioni, rischia seriamente di trovarsi nei guai. Il suo nuovo pupillo Marcello è deciso a fare una rapida scalata sociale per riconquistare Ludovica- Nel frattempo, Flora "stronca" Maria in maniera del tutto inaspettata.

Stefania e Marco fanno pace: Il Paradiso delle Signore anticipazioni

La giovane Colombo ha commesso una distrazione davvero grande. Nel suo libro, ha dimenticato di inserire Marco tra i ringraziamenti, cosa che ha deluso profondamente il diretto interessato.

Tuttavia, l'amore è più forte di tutto e tutti e Stefania trova il modo di farsi perdonare.

Intanto, si avvicina il momento della presentazione della nuova collezione del grande magazzino ma i problemi non mancano. Flora non riesce a trovare il tessuto che desidera per il capo di punta. Certo, tutto sarebbe molto più facile se chiedesse aiuto a Matilde, ma ovviamente non è possibile.

La giovane Ravasi sa che Adelaide la detesta e che ha dato precise istruzioni a Matilde affinché le metta i bastoni tra le ruote, dunque dovrà cavarsela da sola.

Flora 'stronca' Maria

Nella nuova puntata Il Paradiso delle Signore che andrà in onda giovedì 6 ottobre, succederà qualcosa di davvero inaspettato.

Maria è stata scelta da Vittorio per la collezione di abiti da sposa dopo il tirocinio che ha fatto a Roma, entusiasta dei risultati.

Un cambio totale di vita e di carriera per la dolce Puglisi, reduce da una cocente delusione d'amore. Ma di certo non si aspetta un voltafaccia da una persona che stima molto.

Ebbene sì, Flora stronca Maria dicendole di non apprezzare i suoi nuovi bozzetti. Al contrario, Paola, la madre di Matteo, la esorta a credere in se stessa.

Fumagalli spiazza Adelaide: spoiler Il Paradiso delle Signore

Adelaide ha deciso di aiutare Marcello. La contessa ha in mente un piano ben preciso per aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi e incontra un personaggio piuttosto ambiguo, il banchiere Fumagalli. Peccato che l'incontro tra i due prenda una piega decisamente inaspettata (ma ancora ignota in base alle trame).

Infine, le anticipazioni della puntata Il Paradiso delle Signore in onda giovedì 6 ottobre su Rai 1 annunciano che la famiglia Colombo sarà riunita per un evento speciale: Ezio, Veronica, Stefania e Gemma sono a casa davanti alla televisione per seguire l'intervista per l'uscita del libro della giovane Colombo. Si respira un'aria familiare, ma Stefania continua a pensare a Gloria che, invece, è costretta a stare in una cella.