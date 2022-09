La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera italiana per la puntata che sarà trasmessa venerdì 14 ottobre, riportano che Irene Cipriani (Francesca Del Fa) farà capire a Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) di dare maggiore spazio ai modelli di Maria Puglisi (Chiara Russo). Clara Boscolo (Elvira Camarrone), intanto, non saprà gestire più le ruggini con la perpetua e deciderà di lasciare la canonica, ma Irene non vorrà che diventi una loro coinquilina.

Maria, nel mentre, riceverà una sconvolgente telefonata da parte del padre, nel frattempo Gloria Moreau (Lara Komar) accetterà l'invito a cena a casa Colombo ma l'atmosfera cordiale sarà interrotta da un'improvvisa chiamata. Matilde Frigerio (Chiara Baschetti), in ultimo, verrà a conoscenza che Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) ha usato una frase contenuta nella sua lettera per scrivere lo slogan per la campagna di solidarietà.

Irene invita Flora ad occuparsi dei bozzetti di Maria

Le trame de Il Paradiso delle Signore 7, per l'episodio che andrà in onda venerdì 14 ottobre, svelano che la capocommessa Irene lascerà intendere alla stilista Flora che dovrà dedicarsi ai modelli sartoriali creati da Maria.

Clara, intanto, dovrà fare i conti con l'aut aut datole da Don Saverio (Andrea Lolli), ovvero far pace con Elide oppure tornarsene al suo paese. A fronte di ciò, Boscolo sceglierà una terza opzione e se ne andrà dalla canonica.

Non avendo più un tetto sopra la testa, la nipote del parroco sarà alla ricerca di una nuova dimora e la casa delle ragazze parrebbe la soluzione ideale, se non fosse che Cipriani porrà un veto in tal senso.

La giovane Puglisi, successivamente, riceverà una sconvolgente telefonata da parte del padre.

Una telefonata turberà l'armonia di casa Colombo

Gli spoiler dello sceneggiato di Rai 1 per la puntata che sarà trasmessa venerdì 14 ottobre, anticipano che Gloria accetterà l'invito a cena a casa Colombo avanzatole da Veronica.

La cordialità e l'apparente armonia del pasto serale, però, verrà scossa da un'improvvisa telefonata.

Il contenuto di tale chiamata rimane un mistero anche se un'ipotesi plausibile potrebbe essere che dall'altra parte del ricevitore ci sia l'avvocato di Ezio che gli dirà che il matrimonio tra lui e Gloria non potrà essere annullato dalla Sacra Rota.

Matilde, infine, scoprirà che Vittorio ha usato una frase a effetto della missiva scritta di suo pugno per lo slogan per la campagna di solidarietà per le vittime del Vajont. Scoperta che farà andare su tutte le furie la moglie di Tancredi (Flavio Parenti).